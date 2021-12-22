Кравчук дал совет Лукашенко

Бывший президент Украины решил дать совет главе Беларуси Александру Лукашенко. Он предложил ему вступить в переговоры с представителями оппозиции. Прислушается ли лидер белорусской нации к советам участника Трехсторонней контактной группы в составе украинской делегации, неизвестно. Однако, он четко дал понять, что не желает идти на поводу у людей, которые разжигают в стране опасную ситуацию.

Экс-президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук придерживается иного мнения, он считает, что президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно начать диалог с оппозицией.

По его словам, время уже изменилось, и сейчас уже "нельзя надеяться, что любой режим может существовать продолжительное время, и что люди будут выполнять волю лидера или глав режима".