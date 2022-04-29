Красота vs практичность, или зачем «Укрзализныця» вернулась к синим вагонам?

Новость о том, что в «Укрзализныце» решили красить вагоны не в белый цвет, а в синий, вызвала бурную дискуссию в социальных сетях. В чем суть?

В 2018 году «Укрзализныця» совершила ребрендинг, утвердив новый логотип и сменив цвет будущих вагонов с синего на белый, а точнее цвет «белая устрица». Однако на новые вагоны денег не очень хватило, видимо, всё ушло на ребрендинг. Поэтому с приходом Владимира Жмака, который начал приводить финансовое состояние компании в порядок и смог найти деньги на покупку новых вагонов, а также массовую модернизацию старых, вопрос о покраске снова стал актуальным.

Владимир Жмак в своем Telergam-канале сообщил, что после совместного обсуждения с проводниками было решено красить отремонтированные пассажирские вагоны не в маркий белый, а в более практичный тёмно-синий цвет. Также глава «Укрзализныци» поинтересовался мнением украинских граждан: «А вам как?»

В ответ заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявил, что это решение продиктовано не практичностью, а ленью, мол, проводникам просто лень следить за чистотой вагонов. Также он добавил, что белый цвет помог бы сэкономить на кондиционировании вагонов, ведь белые вагоны меньше будут нагреваться летом. Здесь, видимо, заключались все его экономические знания.

В защиту Жмака выступил Александр Перцовский, который ответил Каве, что проблему перегрева внутри вагонов краской не решить, тут нужны более серьезные меры.

Кто из них прав? И стоило ли возвращаться к синей краске? Стоило!

Кому, как не опытному в деле кризисного менеджмента Владимиру Жмаку, знать о целесообразности тех или иных решений. В том финансовом состоянии, в котором ему доверили «Укрзализныцю», важно продумывать каждую мелочь, чтоб не совершать лишних трат, и уж тем более это не время для «ребрендинга».

Простой выбор цвета покраски вагонов действительно может помочь сэкономить сотни, тысячи и, возможно, миллионы гривен. Не учел великий экономист Александр Кава, что Украина - не такая уж и южная страна, где жарких солнечных дней 300 в году. Реальная жара у нас от силы 2 недели за год, зато грязь, морось и бесконечная пыль сопровождают поезда все остальное время года.

Если сопоставить ту мизерную экономию электроэнергии на работе кондиционеров с затратами воды, электричества, расходных материалов и человеческого труда на регулярную внешнюю мойку вагонов – разница будет немалая.

А, может, замминистра финансов имел в виду экономию на установке кондиционеров в вагоны в целом? Может, он считает, что белые крыши вагонов способны полностью заменить кондиционеры? Хорошо, что новое руководство способно трезво мыслить и не экономить на комфорте пассажиров. Тем более, что никто не собирается перекрашивать все уже имеющиеся белые вагоны в синий.