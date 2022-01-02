Красные линии совести, что спит

11:48 22 Апрель Киев, Украина

Как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. В последнее время так сложилось, что то, что посвящали Россия, становится известно мировому сообществу. Шпионаж, отравления, заказные убийства, теракты. По этим критериям Россия лидирует на первых страницах мировой прессы.

И вот, опять ...

Как минимум шесть сотрудников подразделения Главного управления Генштаба ВС, вероятно, провели спецоперацию в Чехии, которую власти республики связали со взрывом склада боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014, сообщают независимые журналисты. «Взрыв, произошедший на складе боеприпасов под Врбетице (Чехия) в 2014 году, не был преднамеренным, однако к нему причастны российские спецслужбы», - заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек. Он подчеркнул, что в чешской полиции «достаточно доказательств причастности» российских спецслужб к взрыву, и добавил, что полиция Чехии направит в Россию запрос об оказании правовой помощи в расследовании.

Мощный взрыв, произошедший селе Врбетица, расположенный на востоке страны, недалеко от границы со Словакией и Австрией, 16 октября 2014 года и который уничтожил более 58 тонн боеприпасов и снес десятки зданий, стоил жизни двум гражданам Чехии. Несколько соседних деревень были эвакуированы.



Состав арендовала коммерческая компания Imex Group. В 2014 году эта компания готовила поставку груза со склада в Врбетици фирме Emco болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева. Больше всего, из Болгарии эта партия боеприпасов должна была отправиться в Украину или в Сирию.

Как говорится в расследовании Bellingcat, подготовленном совместно с The Insider, журналом Der Spiegel и чешским еженедельником Respekt, операция проходила под личным контролем генерал-полковника Андрея Аверьянова, командира воинской части 29155 в Москве (секретный спецподразделение ГРУ).

Сам Эмилиан Гебрев, спустя несколько месяцев после взрыва, 28 апреля 2015, стал жертвой тяжелого отравления. Причем, расследователи совместного расследования Bellingcat, The Insider и немецкого еженедельника Der Spiegel доказали, что для покушения на Гебрева могла использоваться та же боевое отравляющее вещество семейства «Новичок», что и в случае с отравлением Навального. А исполнителями покушения могли быть агенты ГРУ.

По версии чешских правоохранителей, диверсию могли устроить двое россиян - сотрудники ГРУ Александр Петров (Александр Мышкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига). Через несколько минут после взрыва состава Чепига и Мышкин сели на рейс Аэрофлота из Вены в Москву. Генерал Аверьянов позже в тот же день вернулся в Вену и только после этого вылетел в Москву. Теперь они объявлены в розыск по подозрению в причастности к взрывам.

Это те же Петров и Боширов, которых Великобритания в 2018 году обвинила в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Солсбери.

Кстати, Александр Мышкин (Петров) и Анатолий Чепига (Боширов) - Герои России. Награды они получили в 2014 году за «действия» на Украине.

До недавнего времени, многим казалось, что в отношениях между Россией и Чехией наступает период потепления. 19 апреля Ян Гамачек, который совмещает должности и.о. главы МИД и главы МВД Чешской Республики, даже планировал совершить поездку в Москву, чтобы обсудить возможности поставок в его страну вакцины от коронавируса "Спутник V". Но политик неожиданно сообщил на своей странице в Twitter, что отказывается от визита в Россию из-за необходимости его присутствия на заседании правительства в Праге. Уже через несколько часов после этого прозвучала резонансное заявление Гамачека и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о высылке 18 российских дипломатов, «которые были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки РФ».

Офис официального представителя Европейской внешнеполитической службы в своем заявлении назвал утверждение власти Чехии о вероятной причастности российской военной разведки (ГРУ) до взрыва в 2014 году склада боеприпасов в городе Врбетице «вызывающим доверие». В заявлении также говорится о том, что ЕС «полностью поддерживает и солидарна с Чешской Республикой».

Кроме того, отмечается, что власти Евросоюза согласна с мнением следствия о причастности к взрыву тех же агентов ГРУ, на которых возлагают ответственность за попытку убийства Сергея и Юлии Скрипач в Солсбери в 2018 году.

Европейская внешнеполитическая служба выражает обеспокоенность по поводу «опасной злонамеренной поведения со стороны России в Европе» и требует прекратить деятельность, «которая угрожает стабильности в регионе».

Российские власти, без всякой пандемии, отправила свою страну в самоизоляцию. Отгородившись от всего мира «красной линией», о которой рассказывал Путин в своем ежегодном послании, Кремль настолько поверил в свое величие, не считается ни на какие международные нормы и законы. К сожалению, эту «красную линию» он очень часто проводит «на крови» невинных людей и целых народов.