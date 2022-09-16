"Красные линии" путина за последний год

11:21 16 сентября Киев, Украина

новую "красную линию" россии, на этот раз - это поставки дальнобойных систем Украине. Мол, если США пойдут на этот шаг, можно считать стороной конфликта. Но это не точно, потому что через несколько лет



"Красные линии" от Путина за последний год.



Апрель 2021-го. "Что касается красных линий, то это очевидно... Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны", - заявил Путин.



Что же произошло? Россию большинство развитых стран называют страной-террористом, путина – убийцей, а его режим – фашистским. Обижать россию стало мейнстримом. А экономические санкции направлены на поэтапное разрушение всей экономики России.



Какая же реакция? Границы " красных линий" пришлось раздвигать.



Ноябрь 2021-го. Расширение НАТО – "красная линия". В своем выступлении Путин сосредоточился на Украине, рассказывал, что оружие НАТО будет у границ России. Мол, слишком быстро ракета долетит до кремля. Кроме того, по его словам, передача любых новейших вооружений Украине – это переход красных линий.



Что произошло? Швеция и Финляндия уже подписали протокол о членстве в НАТО (сейчас идет процедура ратификации). В результате граница между Альянсом и РФ увеличится вдвое - до 2600 км.

Украине передали немало не только оборонительного оружия, но и наступательного: в том числе – танки, самолеты, бронеавтомобили и – изюминка на торте – HIMARS.



Какая же реакция? Ну, конечно же, "красные линии" подвинули.



"Красные линии уже совсем совсем рядом" , - пояснил медведев в декабре прошлого года. О каких линиях идет речь, было непонятно. Но выступление своего заместителя в Совбезе России прекрасно дополнило путин в апреле 2022-го.



"Надеюсь, никому не придет в голову перейти по отношению к России так называемую красную линию. А где она будет проходить - это мы будем решать в каждом конкретном случае", - сказал путин. То есть линии где-то есть, но они не видны. Для чего, мол, их называть, если снова потом передвигать:) )



Ну что ж, ждем, когда кремль озвучит новую "красную линию" – освобождение Крыма. А потом – "лишение россии ядерного оружия". Тем они и восхитительны, эти "красные линии", потому что они, как и военные планы путина, постоянно дают задний ход.



А захаровой стоило бы не только читать о новых красных линиях из бумажки, но и внимательно слушать рекомендации путина. Ему не нравится, когда у его чиновников факел, как у «Газпрома».



Верьте в ВСУ и красные линии за Уралом… Спикер российского МИДа мария захарова с покрасневшим лицом объявила из бумажкиМол, если США пойдут на этот шаг, можно считать стороной конфликта. Но это не точно, потому что через несколько лет "красные линии" мигрировали со скоростью, которую не удалось развить даже российским оккупантам во время бегства из Харьковщины. И постоянно – не в пользу России."Красные линии" от Путина за последний год.Апрель 2021-го. "Что касается красных линий, то это очевидно...Россию большинство развитых стран называют страной-террористом, путина – убийцей, а его режим – фашистским. Обижать россию стало мейнстримом. А экономические санкции направлены на поэтапное разрушение всей экономики России.красных линий" пришлось раздвигать.Ноябрь 2021-го.В своем выступлении Путин сосредоточился на Украине, рассказывал, что оружие НАТО будет у границ России. Мол, слишком быстро ракета долетит до кремля. Кроме того, по его словам, передача любых новейших вооружений Украине – это переход красных линий.Швеция и Финляндия уже подписали протокол о членстве в НАТО (сейчас идет процедура ратификации). В результате граница между Альянсом и РФ увеличится вдвое - до 2600 км.Украине передали немало не только оборонительного оружия, но и наступательного: в том числе – танки, самолеты, бронеавтомобили и – изюминка на торте – HIMARS.Ну, конечно же, "красные линии" подвинули."Красные линии уже, - пояснил медведев в декабре прошлого года. О каких линиях идет речь, было непонятно. Но выступление своего заместителя в Совбезе России прекрасно дополнило путин в апреле 2022-го."Надеюсь, никому не придет в голову перейти по отношению к России так называемую красную линию. А где она будет проходить - это мы будем решать в каждом конкретном случае", - сказал путин.Ну что ж, ждем, когда кремль озвучитА потом – "лишение россии ядерного оружия". Тем они и восхитительны, эти "красные линии", потому что они, как и военные планы путина, постоянно дают задний ход.А захаровой стоило бы не только читать о новых красных линиях из бумажки, но и внимательно слушать рекомендации путина. Ему не нравится, когда у его чиновников факел, как у «Газпрома».Верьте в ВСУ и красные линии за Уралом…

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