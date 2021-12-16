Коварный COVAX или цена бесплатного сыра

Первая партия вакцины индийского препарата AstraZeneca в количестве 500 тысяч доз прибыла 23 февраля и уже худо-бедно применяется по всей стране. За это время было привито 72 тысячи человек. Однако с увеличением скорости вакцинации растет и смертность от Covid-19. 16 марта этот показатель достиг рекордных 289 человек в сутки, предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 декабря 2020 года и составил 285 пациентов. Ученые делают неутешительные выводы и прогнозируют увеличение смертности до апреля этого года включительно.

За три недели вакцинации в Украине побочных эффектов от Covishield насчитали всего лишь 362 случая, что в сущности не много, но становиться «жертвой статистики» и попасть в один процент тоже никто не желает.

Жителям других государств повезло меньше и из 83 стран, где вакцина AstraZeneca была одобрена, уже около 20 европейских стран приостановили ее использование из-за участившихся проблем с кровью, причем зафиксированы как случаи ее сгущения (тромбоэмболия), так и ухудшения свертываемости (тромбоцитопения). Оба варианта потенциально смертельны, что в сущности в ряде стран и произошло. Европа, имея договор о поставках излишек вакцин в Украину, по поводу куда сбулькать имеющиеся запасы особенно не переживает. Задуматься как оградить себя от потенциальных рисков нужно нам самим.

Случаи лавинообразного отказа от вакцины AstraZeneca побудили Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начать расследование случаев тромбоэмболических осложнений в странах ЕС, при том, что сам производитель продолжает уверять в эффективности и безопасности своего детища. Но и это не самое главное.

Хочу обратить ваше внимание на условия предоставления вакцины по программе COVAX, которая позиционируется как способствующая справедливому распределению вакцин для стран с различным уровнем дохода. Фактически, программа обеспечивает вакциной страны, которые не могут ее закупить самостоятельно. Напомню, что по программе COVAX Украина, в частности, ждет поставки 1 776 000 индийского препарата AstraZeneca. А дальше, как говорится, внимательно читаем мелкий шрифт. По условиям соглашения с COVAX, страна-участница программы отказывается ото всех претензий к производителю вакцин и соглашается со всеми рисками от ее применения, поскольку вакцина создавалась в «экстренных» условиях пандемии. Для этого Кабмин внес в Верховную Раду законопроект 5247, который предусматривает внесение изменений в статью Закона Украины 9-2 «О лекарственных средствах» и освобождает производителя от ответственности.

Удивительно, что такой важный факт, как возможная потеря здоровья или даже жизни в результате вакцинации, никем не страхуется. Руководство Украины готово изменить государственное законодательство, чтобы позволить фактически массовый эксперимент над нашим народом только потому, что не может купить менее скандальный препарат? Глава Минздрава Максим Степанов отстаивает вакцину Covishield и официально заявляет, что кампания по вакцинации будет остановлена только в случае подтверждения связи между вакцинацией и тромбозом.

Тем временем страна стремительно скатывается к локдауну. За 17 марта зафиксировано более 15 тысяч новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Правительству необходимо срочно принимать меры, ведь запрет на продажу носков и колготок в прошлый раз не помог.