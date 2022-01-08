«Коронавирусу 2 года»: как изменилась жизнь украинцев за это время

11 марта 2020 года Украина впервые ввела карантинные ограничения. Вместо обещанных двух недель, правительство продлило карантин до середины мая. С тех пор, жизнь украинцев, как и жителей большинства стран мира, получила ряд осложнений. Теперь, без индивидуальной защиты нельзя было выйти на улицу. Использование антисептика стало привычной нормой жизни. Многие украинцы столкнулись с депрессиями, паническими атаками, нервными срывами в связи болезнью или ее последствиями. ВВП стран упали, что привело к общей инфляции. Мировая пандемия внесла радикальные изменения в простую жизнь, как украинцев, так и жителей других стран.

Постоянная мутация COVID-19 усложнила работу врачей и ученых в поиске вакцины. Однако со временем, она была разработана и успешно начала применяться. В тоже время, огромное количество людей начало с недоверием относиться к вакцине, отказываться от прививки и агитировать других на подобные действия. Замедленный процесс вакцинации, вызванный возгласами необразованных людей, привел к тому, что в мире появился еще один штамм – омикрон, который успел мутировать за время, пока истерили конспирологи.

2022 год должен стать последним годом мировой пандемии. Однако это случиться лишь в том случае, если к июлю этого года будет вакцинировано более 70% населения всей планеты. У человечества есть все, для того, чтобы, наконец, лишить себя “удовольствия” использовать маску, сидеть дома и т.д. На этот раз, действительно, только все вместе мы можем побороть пандемию и вернуться к нормальному образу жизни.