Коронавирус не повод "убить" экономику страны

20:05 14 Август Киев, Украина

Вторую волну пандемии прогнозируют на осень, власти должны сделать выводы из всех совершенных ошибок, во время первых карантинных мер, чтобы окончательно не убить украинский бизнес

Так считает Алексей Дорошенко , председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

"Нельзя допускать всеобщей остановки экономики. Это оказалось гораздо страшнее, чем сама пандемия. Если мы посмотрим на количество заболевших и умерших от общего числа заразившихся – да, угроза есть. Но не такая страшная, как казалось в начале пандемии.





Да, конечно, нужно быть аккуратными, соблюдать меры безопасности. Но если у тебя насморк – это не повод сносить голову. Нужно лечить насморк. В нашем случае - действовать точечно. К чему сейчас пришли с адаптивным карантином. Есть проблемы в отдельных населенных пунктах – должны изолироваться они, а не целые области, не целая страна. А у нас: поезда то ходят, то не ходят, что-то то работает, то останавливается. В такой чехарде все на всё плюнули, каждый живет как хочет. И это присуще не только Украине. Такая реакция во всём мире. Кто-то не особо верит в коронавирус, кто-то - не особо его боится. А у нас: поезда то ходят, то не ходят, что-то то работает, то останавливается. В такой чехарде все на всё плюнули, каждый живет как хочет. И это присуще не только Украине. Такая реакция во всём мире. Кто-то не особо верит в коронавирус, кто-то - не особо его боится.



За счет погружения в изоляцию у нас было меньше заболевших. Но больше их стало не из-за работы, а из-за отдыха, из-за метания (в том числе со стороны власти), из-за безразличного отношения к рекомендациям.



Как если не поднять, то хотя бы не уронить еще ниже в этой ситуации экономику? Самое простое – влить деньги в виде кредитов, которые уже стали дешевле. Но пока их в экономику не влили. Рецепт, которому около ста лет: хочешь поднять экономику– раздавай кредиты. Не избранным предприятиям, а всем представителям бизнеса. Рецепт универсальный. Но у нас предпочитают "рецепт" от бывшего российского премьера Медведева: "Денег нет, но вы – держитесь". И такой подход со стороны власти мы не смогли преодолеть до сих пор".