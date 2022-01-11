Коронавирус мобилизировал отрасль здравоохранения

13:59 04 Сентябрь Киев, Украина

COVID-19 дал возможность Министерству здравоохранения мобилизировать бюджетные деньги и направить их на улучшение медицины.

Такое мнение выразил эксперт, советник Комитета по вопросам экономического развития, Виктор Скаршевский

“Ситуация с коронавирусом позволила мобилизовать бюджетные средства в медицинской отрасли. За время карантина в результате действий Министерства здравоохранения увеличилось количество больничных коек подачей кислорода, больницы для приема пациентов с COVID-19 обеспечены аппаратами ИВЛ, пациенты обеспечены мониторами, передвижными аппаратами и газоанализаторами крови, больницы подготовлены к приему в рамках возможной второй волны”, – подчеркнул Виктор Скаршевский.

Эксперт также отметил, что для избегания негативного сценария с COVID-19 гражданам необходимо придерживаться простых гигиенических правил и профилактических предписаний Министерства здравоохранения. По словам Виктора Скаршевского, сдерживание распространения коронавируса помогло Украине лучше подготовиться к возможной второй волне, но в случае повторного жесткого карантина – украинский бизнес не выдержит.