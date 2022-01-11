Коронавирус мобилизировал отрасль здравоохранения

COVID-19 дал возможность Министерству здравоохранения мобилизировать бюджетные деньги и направить их на улучшение медицины.
Такое мнение выразил эксперт, советник Комитета по вопросам экономического развития, Виктор Скаршевский
Эксперт также отметил, что для избегания негативного сценария с COVID-19 гражданам необходимо придерживаться простых гигиенических правил и профилактических предписаний Министерства здравоохранения. По словам Виктора Скаршевского, сдерживание распространения коронавируса помогло Украине лучше подготовиться к возможной второй волне, но в случае повторного жесткого карантина – украинский бизнес не выдержит.
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