Коронакризис неравномерно ударил по торговле

19:56 24 Июль Киев, Украина

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, мелкие магазины в сфере торговли пострадали намного больше, чем крупные торговые сети.



"Торговля – это, наверное, одна из самых пострадавших во время коронакризиса отраслей экономики, наряду с туризмом и авиаперевозками. При этом в Украине степень "страдания" между крупными торговыми сетями и небольшими магазинами, точками розничной торговли – несопоставима. Торговые сети пострадали намного меньше своих более мелких "собратьев по цеху".



Да и среди сетей "удары карантина" распределились достаточно неравномерно. Одни продолжали работать, лишь немного расширив ассортимент "социальными товарами". А другие были вынуждены закрыться на некоторое время, так как их торговые залы были расположены в ТРЦ, а они, как раз, были закрыты (в основном, распоряжениями местных властей).



Так что в выигрыше остались те, кто имел полностью свои торговые площади. Это однозначно.



Что касается инноваций в связи с карантином, то я бы их таковыми не назвал. Ну как можно назвать инновацией рост интернет-торговли за счет падения оборотов оффлайновой торговли? Это просто перетекание – и всё".