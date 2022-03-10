Корабли оккупантов перебазировались в Крым

Тот факт, что вражеский десант решили не высаживать в Одессе и вернули корабли на базу в Крым, означает, что на данный момент вторжение на украинское побережье с моря не планируется.

Кроме этого, это свидетельствует о провале операции врага на данном направлении. В связи с тем, что оккупантам до сих пор не удалось захватить Николаев, они не могут высадить десант в Затоке. К сожалению, капли здравого смысла в военной стратегии у рашистов сохранились, ведь в случае высадки, оборонные силы Одессы уничтожили бы их прямо в том месте, где они бы десантировались.

В тоже время, для Николаева возникла новая угроза со стороны Крыма, ведь теперь дополнительные силы будут брошены для осуществления захвата города. Такая же участь может ждать и Мариуполь, в том числе, со стороны моря.