13:14 03 ноября Киев, Украина

В Украине наблюдается явный кризис , это и корона-кризис, и нестабильная политическая обстановка, и конституционный кризис после ряда решений КСУ.

Существует мнение, что Россия может воспользоваться сложившимися обстоятельствами, вот что на этот счет думает доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.



"РФ не столько пользуется возможностями, сколько стратеги России сами создают эти возможности, используя свои каналы и агентов влияния в Украине.



К сожалению, каждый коррупционер – осознаёт он того или нет – также играет на руку России.



Цель РФ - доказать, что Украина – failed state, то есть несостоявшееся государство. Подконтрольный России хаос между ними и Западным миром – и есть желаемое состояние, играющее на руку как их геополитическим планам, так и внутренним, убивая перспективы демократизации самой РФ.



Соответственно, Конституционный кризис в Украине – это полностью российский сценарий, усиленный амбициями и страхами местных коррумпированных баронов и судей.





Местные выборы в полной мере показали откат разочарованных украинцев к патернализму и дуали "добробут" – "безпека", в архаичном понимании этих ценностей.

Также очевидно отсутствие новых идей и новых прогрессивных политических проектов. Это провал "Голоса", который не смог объединить патриотов и бизнес. Это недоработка партии власти, показавшей неспособность позитивно влиять на развитие страны.



Страхи, как показывает социология Gradus и Advanter, усиливаются. Бизнес всё активнее ищет пути к релокации в Польшу, Балтию, соседние страны Центральной Европы.



Страхи связаны не столько с эпидемией и событиями в КСУ, сколько с демонстрацией слабости политических элит, неспособностью справиться с внутренними и внешними вызовами.



Институт стратегирования уничтожен в стране. Национальный институт стратегических исследований не способен предложить решения. Действующая власть пытается управлять ситуацией через медиа или договорняки. Но первое тонет в потоке лжи пророссийских каналов (которыми становятся постепенно и некоторые олигархические каналы). А второе заведомо провально, поскольку враг существенно более рефлексивен и переиграть его можно только сильными умными шагами, для чего нужно развить стратегическую компетенцию действующей власти.



Большую надежду я возлагаю на консолидацию власти и прогрессивного проукраинского бизнеса вокруг Национальной экономической стратегии, которая, собственно, и даст ответы – как удержать бизнес и таланты в Украине, как привлечь инвестиции, как совершить экономический рывок".