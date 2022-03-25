Конфликт Украины и Венгрии будет закрыт на внутреннем уровне

Евросоюз назвал конфликт Киева и Будапешта исключительно вопросом двусторонних отношений между странами.
ЕС старается не выносить проблему недружественных действий Венгрии на международный уровень и реакция на незаконную агитацию Будапешта на Закарпатье последует, но по неформальным каналам, так считает политолог Александр Палий.
Палий добавил, что незаконная агитация со стороны Венгрии не будет иметь продолжения, так как это противоречит европейской политике.
Эксперт считает, что несмотря на заявления Брюсселя о невмешательстве, этот вопрос будет закрыт на внутреннем уровне.
Эксперт считает, что несмотря на заявления Брюсселя о невмешательстве, этот вопрос будет закрыт на внутреннем уровне.
По мнению Палия, конфликт Венгрии и Украины вокруг незаконной агитации на Закарпатье не приведет к ухудшению двусторонних отношений и со временем вопрос будет исчерпан.
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