Конфликт Украины и Венгрии будет закрыт на внутреннем уровне

18:43 30 октября Киев, Украина

Евросоюз назвал конфликт Киева и Будапешта исключительно вопросом двусторонних отношений между странами.

ЕС старается не выносить проблему недружественных действий Венгрии на международный уровень и реакция на незаконную агитацию Будапешта на Закарпатье последует, но по неформальным каналам, так считает политолог Александр Палий.

«Неконструктивность позиции Венгрии — очевидна и для ЕС, и США. Я думаю, что здесь сильно играет фактор сильного внешнего давления на Венгрию в этой ситуации. Несмотря на то, что в ЕС заявили, что не будут давить на Венгрию, я думаю, что по неформальным каналам партнеры донесут до Будапешта позицию относительно их линии поведения», — сказал Палий.

Палий добавил, что незаконная агитация со стороны Венгрии не будет иметь продолжения, так как это противоречит европейской политике.



Эксперт считает, что несмотря на заявления Брюсселя о невмешательстве, этот вопрос будет закрыт на внутреннем уровне.

«Украине нечего беспокоиться, особых последствий этот конфликт не вызовет. Венгрия — небольшая страна, к тому же, у них есть и так проблемы с ЕС. Я думаю, если они будут давить, то эти проблемы усилятся», — отметил политолог.

По мнению Палия, конфликт Венгрии и Украины вокруг незаконной агитации на Закарпатье не приведет к ухудшению двусторонних отношений и со временем вопрос будет исчерпан.