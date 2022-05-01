Конец рашистов уже близок

Олег Жданов, военный эксперт, заявил, что у рашистов должен закончиться наступательный потенциал уже через 7-10 дней. Аргументировал он свой прогноз военной наукой. По словам Жданова, наступление армии может длиться 2 недели, так как на большее не хватит запасов провизии, топлива, боеприпасов. Кроме того, истощение бойцов, которых необходимо кем-то менять, также не позволит продолжать наступать.

В тоже время, военный эксперт, вероятно, забыл, о ком говорит. И речь даже не о демотивированных рашистах, а об их командовании, во главе с “бункерным”. Именно командование оккупантов может гнать своих рабов на верную смерть до последнего бойца, даже если у них не останется патронов в автоматах.

Если Жданов окажется прав, то не стоит полагать, что война на этом закончится. Ведь тогда, линия фронта должна окончательно стабилизироваться до тех пор, пока Украина не получит тяжелого вооружения, необходимого для контратаки.

Безусловно, время играет на нашей стороне и если наступление рашистов остановится, мы от этого только выиграем. В поддержку Жданову, об истощении оккупационных войск, примерно к 9-му мая говорят другие эксперты, в том числе западные. Поэтому, его прогноз может оказаться недалек от истины. Однако не стоит расслабляться, ведь прекращение наступательных действий рашистов не означает, что прекратится обстрел артиллерией, авиацией или флотом противника.