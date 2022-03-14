Конец еще одному союзу рашистов

Казахстанские СМИ заявили, что с аэропорта города Алматы будет доставлена гуманитарная помощь Украине. Самолет должен вылететь 15 марта. Сообщается, что всего Казахстан направит 28,2 тонны помощи, в частности 17 наименований лекарств: антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.

Кроме того, в сети появляются видео с обращениями казахстанцев к русским, которые “вдруг” массово начали покидать свою страну и приезжать в Кахахстан. Местные жители говорят, что не рады их приезду, они их не ждут. “Российские города никто не бомбит. Поэтому, я не вижу смысла вам покидать свою Северную Корею”, - заявил один из жителей Казахстана в своем видеообращении. Люди говорят, что “русские будут приезжать, создавать “5-ю колонну”, а через какое-то время призывать Путина ввести войска”.

Более того, авиакомпании республики отменили сообщение со страной-агрессором. Теперь, полеты ограничены с обеих сторон. А некоторые города отказываются пускать самолеты рашистов даже транзитом через свое воздушное пространство.

Казахстан выбрал правильную сторону. В дальнейшем, по всей видимости, он рассчитывает на поддержку Запада или Китая и понимает, что дни правления ополоумевшего диктатора сочтены. После его ухода, страну-агрессора ничего хорошего не ждет, а значит, Казахстану не стоит цепляться за торговые отношения с этим государством.