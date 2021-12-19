Концлагерь «Беларусь» удерживает своих заключенных

Ситуация на польско-белорусской границе немного утихла. Несмотря на провокации так называемых белорусских силовиков, польские военные и правоохранители не открыли стрельбу. Более того, в Польше сообщили, что готовы оплатить обратный перелет мигрантов на родину. Этот вопрос уже обсуждается с руководством Ирака. Однако Белоруссия препятствует обратному возвращению мигрантов.

Со своей стороны Литва сообщила о новом методе силовиков Лукашенко по переправке мигрантов с Белоруссии на их территорию. Белорусские “военные” переправляют людей по 3-5 человек, что усложняет обнаружение. Тем не менее, всех мигрантов, пока что, удавалось словить. Не исключено, что на польской границе начнут применять такой же способ.

Лукашенко превратился в полностью “неуравновешенного человека”, как говорят в польском правительстве. Его желание стать значимым в глазах Европы, чтобы с ним считались, привело к тому, что вся страна сдерживается с помощью страха, а тысячи зарубежным граждан вынуждены замерзать от холода в приграничных лесах лишь потому, что Лукашенко хочет признания. Что ж, вскоре диктатор будет “убран”, впрочем, на его место придет другой, возможно более мягкий, но не менее заинтересованный в дестабилизации Европы человек.