В январе 2021 года международное издание «Vice world news» опубликовало статью о скандале, связанном с присуждением стипендии украинской аспирантке Елене Семеняке, которая была обвинена в приверженности к ультраправым взглядам. После обнаружения факта, что их стипендиатка является главой международного отдела украинского крайне правого движения «Азов», Венский институт гуманитарных наук немедленно начал расследование в отношении жюри по присуждению стипендий.

Ректор Шалини Рандерия заявила, что Венский Институт гуманитарных наук (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, или IWM) «четко осуждает и дистанцируется от правых экстремистских заявлений и действий Елены Семеняки».

Институт также выразил «глубокое сожаление», что данный факт был обнаружен несвоевременно.

Рандерия также заявила, что данный инцидент побудил «IWM пересмотреть процедуру процесса награждения и сделать все возможное, чтобы расследовать, почему политическая деятельность Елены Семеняки в соответствующих правоэкстремистских кругах ускользнула от внимания жюри, ответственного за отбор».

Старший аналитик американского консалтингового агентства Soufan Group Молли Салтског (Mollie Saltskog) охарактеризовала Семеняку как международного номинального лидера движения «Азов» и привела доказательства ее деятельности, в частности, многочисленные выступления на европейских конференциях вместе с «самыми известными идеологами транснационального экстремистского движения за превосходство белых», где Елена продвигала идею присоединения иностранных граждан к ультранационалистической группировке.

По мнению Салтског, предоставление стипендии имеет серьезные последствия для Института, поскольку дает Семеняке статус академика и легитимность ее действиям, что расширяет платформу, с которой она может продвигать идеологию организации».

Январь этого года отличился не меньше. Британское издание The Times выдало на-гора статью о 52-летней «рядовой украинке», которая намерена решить проблемы Украины с «русскими» при помощи карабина Zbroyar Z-15, потратив на вооружение и военную амуницию более двух тысяч евро, ведь «русские идут сюда». В статье намеренно делается акцент на то, что Марьяна Жагло - обычная киевлянка-маркетолог, каких тысячи. У западного читателя складывается определенное мнение об украинцах, которых представляют как агрессивных националистов.

Не отстает и британское издание The Sun, которое в начале февраля текущего года опубликовало статью «Буду убивать и дальше» об украинской снайперше Елене Белозерской, которая героически убивает «пророссийских сепаратистов на Донбассе».

На счету добровольца Белозерской 10 подтвержденных трупов и она без колебаний будет убивать снова – пишет The Sun. Но Елена еще и мастер слова, которым тоже, как известно, можно убить. В 2013 году Белозерская стала победителем всемирного конкурса блогов The Bobs Deutsche Welle среди блогов на украинском языке. Блог Белозерской пестрит изображениями Адольфа Гитлера, а сама автор высказывает предположение, что его памятники еще будут стоять в Германии.

Свое однозначное отношение к расовым вопросам Елена отражает в материале «Каждому свое (к вопросу про интернационализм)», снабженном фото, на котором афроамериканец чистит ей обувь. Елена усиливает эффект фото пояснением, что «негров, живущих в Украине, считает угрозой». Напомню, именно за этот блог, помимо прочего содержащий статью «Холокоста не было» она получила награду Deutsche Welle. Немного опомнившись, DW награду отозвало, но попыток оправдать деятельность Белозерской не оставило, указав, что блог содержит «высказывания прошлых лет», а сама Елена поднимает «спорные вопросы» и вообще «высказывается за демократию, верховенство права и свободу выражения мнений».

Так кто и зачем показывает украинских женщин как свирепых нацисток, ведь страна богата настоящими героями? Почему не отдают должное, например врачам, ведь спасти жизнь гораздо сложнее, чем отнять, а вернуть жизнь вообще невозможно.