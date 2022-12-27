Кому война, а кому и мать родна

18:57 27 декабря Киев, Украина

Недавно стало известно, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов зарабатывает на “строительстве” в Мариуполе. Как известно, Россия, якобы, должна была что-то строить в стертых с лица земли временно оккупированных украинских городах. На деле оказалось, что это еще одна возможность обворовать собственное население.

Семья Иванова, впрочем, как и сам замминистра, отдыхали в этом году во Франции, где потратили более 1 млн евро на аренду яхт, недвижимости и покупки драгоценностей. В то время, когда российская армия уничтожала украинские города, в том числе Мариуполь, насиловала и убивала женщин и детей, пытала мирных жителей, семья одного из главных сподвижников путинистов наслаждалась жизнью.

Поражает также и тот факт, что такие как Иванов занимают руководящие должности. И удивительно скорее не само положение Иванова, а то, что о его воровстве и о воровстве всей верхушки власти известно всем и никто с этим ничего не делает. Как можно жить в нищете, брать кредиты на покупку своим мобилизованным родственникам хоть какого-то бронежилета, в то время, как генералы вроде Иванова не знают куда потратить свои миллионы. И как после такого можно сомневаться, что в россиянах заложен рабский ген?