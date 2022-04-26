Кому війна, а кому "тепла ванна".

07:40 27 июля Киев, Украина

Ми пройшли золотими ланами,

Крізь огонь і синяву пройшли,

Та навіки, навіки за нами -

Оселедець, погони та шлик.

Мирослав Гай передає, що поранено та контужено сім військовослужбовців. Росіяни накрили важкою артилерією.

А де наш Вельмишановний Зе? Мабуть у відпустці (прим. автора - вже в котрий раз, Зеленський пропадає з "поля зору").

Мабуть не буду роздувати тему стосовно того, що посада Президента створена за кошти платників податків.

23 липня сього року відбулось призначення нового керівника Служби зовнішньої Розвідки - Генерал-Майора запасу Олександра Литвиненко (прим. автора -це не той Олександр Литвиненко, який в листопаді 2006 року помер у Лондоні в результаті отруєння полонієм-210).

Пан Литвиненко навчався в Академії Федеральної Служби Контррозвідки Російської Федерації. Далі продовжувати не варто, адже всім зрозуміло, що "один раз не ...."! Та турбує навіть не це, а те, що свавілля таким чином продовжується!

А що там з бойовим генералом Павловським? У цей четвер о 12-00 буде апеляція! З нетерпінням чекаємо на новини!

Війна продовжується не тільки на фронті, а і на медіаресурсах, за МОВУ, за Українську Мову.

За останні майже 2 тижні Нацрада з питань телебачення не вжила жодних заходів щодо порушників закону про мову у телепросторі і не призначила перевірку телеканалів - порушників. Я за бойкот таким каналам, як "Україна" (іронічно звучить, чи не правда?), Інтер, Г+Г!

Вже багато людей, у яких слова не розходяться зі справами, пропонують звільнити Ольгу Герасимюк та її колег з Нацради та дати дорогу дійсно патріотам України і професіоналам своєї справи. Сьогоднішнє ковиряння Нацрадою у фундаменті державності не припустиме. Геть з посад!

І на кінець статті пропоную провести порівняльну статистику 5-го і 6-го Президентів України, а саме їх успіхи у війні з росією.

Звільнено полонених 3270. Звільнено міста Лиман, Маріуполь, Словянськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Сіверськ, Бахмут, Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Марїнка, Щастя. Рубіжне, Лисичанськ, Міусинськ, Сєвєродонецьк, Гірське. Дякуємо за це Пятому та його команді.

Звільнено полонених більше сотні та частина з них повернулась в ОРДЛО, звільнення Цемаха, беркутівців додають героїчний список Шостого і жодного міста чи населеного пункту. Натомість "пєрєсталі стрєлять", але тільки з Української сторони. Вбитими і пораненими Героями поповнюється сумна статистика.

Та чи реагує на це Вельмишановний ЗЕ? Ні! Тепла ванна, смачна їжа, комфортні умови тощо, не дають йому навіть замислитись, ні, ні в якому разі - стратегічно, замислитись хоча б на повсякденному рівні, як там наші хлопці та дівчата в окопах?!

Далі буде...