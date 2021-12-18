Кому мешает новый  глава “Укрзализныци”?

20:44 16 Март Киев, Украина

С приходом нового руководства в УЗ обнажились все недочеты и непрофессионализм предыдущих управленцев и Наблюдательного совета, неспособного даже финансовый план утвердить в хоть сколько-нибудь приемлемые сроки. Результат - неприкрытая травля и попытки избавиться от неудобного главы правления.

В “Укрзализныце” выгоднее - частная тяга теряет клиента

Долгие годы в стране существовала удивительная ситуация. Предприятия частной тяги, закупившие списанные, давно отработавшие свое, вагоны, получали колоссальные прибыли, а грузовые вагоны УЗ в это время ржавели в отстойниках. Почему? Потому что тарифы на перевозку “Укрзализныци” были в два раза выше.

И вот приходит правление, которое всерьез заботится об интересах компании. Грузовые вагоны выходят и начинают работать. Предприятия частной тяги начинают терять клиентов и понимают, что справиться с таким конкурентом в честной борьбе невозможно. Речь идет о десятках миллиардах прибыли, и частники не желают так просто расставаться с ней. Одна беда - слишком принципиальным оказалось новое руководство УЗ.

Все, что происходит далее, очень похоже на ангажированность Набсовета и некоторых депутатов. ВСК, созданная Радой, вместо того, чтобы заняться серьезным расследованием, поручает Набсовету, в отношении которого, собственно она, проверка, и должна производиться, представить для комиссии те или иные материалы. Не правда ли, интересная история. По мере продвижения работы комиссии, против правления разворачивается травля. Выявленные командой Жмака недочеты, ошибки, а в ряде случаев и прямые вредительства, пытаются приписать новому правлению.

Металлолом, или Зачем “Укрзализныце” деньги, а стране металлолом

Одно из важных направлений деятельности команды Жмака - реализация металлолома. Эти сделки приносят компании серьезный доход, а предприятиям - необходимый для переработки металл. На протяжении многих лет эта работа носила чисто формальный характер, сдавались мизерные партии, остальное ржавело, разворовывалось.

Только в этом году, за два с небольшим месяца, под руководством Владимира Жмака АО “Укрзализниця” через 27 состоявшихся аукционов продало 137 тыс. тонн лома черных металлов на общую сумму в 1 млрд грн.

А с 9 по 11 марта 2021 года реализовано еще 85,6 тыс. тонн металлолома на 569,1 млн грн. Это больше, чем в январе т.г.

Энергетические контракты

Команда Владимира Жмака заключила договора о прямых закупках электроэнергии в НАЭК “Энергоатом”. Сообщалось, что “из выставленных на аукционе 389 675 мВт/ч УЗ приобрела 25%”. Экономия колоссальная, а ведь если где-то прибыло, то где-то убыло. Кое-кто потерял очень выгодные контракты на поставку электроэнергии.

Кроме того, в 2020 году Жмак обеспечил предприятию 1 млрд гривен благодаря удачным аукционам по закупке горючего. Сломалась еще одна коррупционная схема.

Ремонт и производство подвижного состава

Жмаку удалось обосновать необходимость привлечения бюджетных средств на ремонт, покупку и производство подвижного состава. Выделена многомиллиардная сумма из бюджета. Крупную сумму для этого планируется выделить из собственных средств компании. Но эти суммы новое руководство планирует освоить на собственных производствах, обеспечив работой своих рабочих.

А это, похоже, очень не нравится тем, кто заинтересован в закупке подвижной тяги за границей.

Все вышеперечисленное - это далеко не полный список сэкономленных денег, пресеченных коррупционных преступлений на разных уровнях. Есть мнение. Все, что годами разваливалось и растаскивалось, вдруг стало приводиться в порядок. Во главе компании встал принципиальный руководитель, действующий в интересах компании и государства, а это никак не устраивает тех, кто привык к легким и быстрым деньгам, получаемым за счет государства. Вот и решили убрать непослушного главу правления.