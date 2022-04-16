Комплімент від шефа

11:11 17 июля Киев, Украина

"Кажуть: зрештою правда восторжествує, але це неправда." - Чи правий був у цьому вислові Антон Павлович Чехов?

Нові норми Закону про мову, які є найбільш значущі для нашої Держави, набрали чинності 16 липня 2021. Запамятаємо цей день. Тут правда перемогла. Закладені цеглини, ще за президенства Порошенка П.О. та нещодавно "контрольний" від В.С.У., дали остаточний вирок маніпуляції і цинійчні брехні від "утиснених" російськомовних громадян "руського міра".

Важливо, що би Ви, як громадяни своєї Країни, контролювали на місцях дотримання цього Закону про мову, аби за рік-два, ми остаточно похоронили зазіхання на нашу СОЛОВЇНУ. Отже, мова кіно та серіалів - Українська. На телебаченні, в кінотеатрах, в публічному просторі. Сфера культури та розваг, туристична сфера - 100% тільки рідною! Мінімум 50% у книговидавництві та продажу книг.

Повідомляйте у відповідні органи про порушення!

Відстоявши одне, починаємо згуртовуватись на іншому. Стаємо свідомими громадянами. Обізнаними. Людьми, що вміють аналізувати. (прим. автора - якщо не ми, то давайте виховаємо це у наших дітях).

Передусім, часто виникає суперечність, між інформацією від одного джерела та від іншого, але як би, із одного табору. Для прикладу, візьмемо різне ставлення до увязнення бойового генерала Павловського. Одні кажуть, що і у нього, і у інших "рильце в пушку". Інші, що цей арешт - не справделивий. Я чую, це особисто. Але і ті, і інші, в більшості своєї не відкриють гугл і не витратять 5-10 хвилин на пошук інофрмації. Вони ковтають те , що покаже телевізор або інші ЗМІ чи соціальні мережі. Роблять висновок на одному-двох сюжетах і все.

Знаєте, я зараз освоюю другу професію - програмування (писати статті - це моє бажання висловитись на публіку та в майбутньому, теж волію розвинути навички і у цьому напрямку блогерства, журналістики). Так от, програмування річ складна. І перший урок від досвідчених програмістів, це якщо чогось не знаєш (хочеш зрозуміти) і не має поряд того у кого є можливість запитати, потрібно гуглити і відповідь обовязково знайдеться.

Потрібно шукати інформацію, аналізувати (повторюсь). Адже живучи у суспільстві, де більшість людей реагує спонтанно, ми перетворюємо наше життя у такий собі броунівський рух, який безцільний, якому немає кінця і краю. Я кажу:" зупинись, подумай (почитай), прийми правильне рішення". Маючи власну позицію, підкріплену мотивацією доводити самому собі прості істини, дає у висновку малий відсоток тих помилок, які впливають негативно на нашу свідомість в подальшому, а значить державницька позиція буде тільки укріплюватись. Своя чітка позиція, яка не допустить сумніви - чи правильним шляхом я (ми) рухаємось. І тоді "розвиток України може бути не таким конфліктним, як міг би бути", - Павло Володимирович Кутуєв, соціолог.

Нас відволікають перепалкою Зе з Пу у інформаційному просторі (щодо "свіжої" статті про "одіннарід" тощо того самого "путлера", від якої, якого дурно пахне), але то для виду. Насправді, то блогери, такі як Олешко і Стерненко можуть "бурсатись" у контексті Української ідентичності, підривати віру у правдивості дій та слів один одного...

Та є рядові новини, які ми пробігаємо поспіхом так і не вчитуючись у них і не зробивши висновки. Ось декілька з них за цей тиждень:

... Пудрик Денис Валерійович, головний герой Українських митниць. Донбаська регіональна, Доцецька, Маріупольська, Східна, Бердянська, Кримська, Чернігівська, Львівська, Луганська, Кіровоградська митниці, де працював цей очільник... даю тізер... далі клацайте гугл новин і робіть висновки (не забудьте посипати перцем і сіллю);

... Зеленський підтримав "анексію" Бабиного Яру. Російський проект меморіалізації Бабиного Яру представили на Форумі Україна 30. Зе своєю присутністю і промовою фактично визнав проект російських мілярдерів, як єдину концепцію заходів їз меморіалізації;

... Білоруси масово біжать в Україну, один з них репер Сєрьога, бо у Білорусії "мір, порядок і баланс";

... "Повінь століття" в Німеччині: понад 100 жертв і тисячі зниклих безвісті. І це після візиту Великого Зе. Збіг? Не думаю :(;

... Антона Геращенка та його МВС 23 липня визвали в суд. А 28 липня має прибігти сам Гордон. Бо Пятий Президент вимагає від них відповісти за свої брехливі слова!;

... Потураєв Микита Русланович розповів у листуванні, що поточний бюджетний рік поганий, а наступний буде ще гірший (прим. автора - вже не має з чого красти, бо нормальні "вори" крадуть з доходів, а ці починають красти вже з кредитів);

... Нам впихують з багатьох напрямів, що потрібно спочатку провести вибори на Донбасі, а потім вже звільняти територію;

... Олег Сєнцов заявив, що більше не може чесно знімати кіно в Україні, принаймні при цій владі (прим. автора - щоби себе добре почувати при цій владі, потрібно лизати ОПі попу);

... Міністр Культури України Олександр Ткаченко приймає у лихоманці спроби зберегти міністерське крісло. Але на його тепленьке крісло вже пророчать ту саму Наталю Мосейчук з Г+Г (прим. автора - шило на мило культура на вітер);

... Заява секретаря РНБО Данілова Олексія Мячеславовича про обмеження свободи слова у соціальних мережах, таких як ФБ (прим. автора - тобто, за вільний переказ новин зі ЗМІ, на Вас можуть подати до суду, особливо, якщо в цьому переказі звучить критика нинішньої влади);

Бачите скільки всього інтересного.. і це не все ще.

ДУМАЙ - те!

Далі буде.

P.S. "Не читайте до обіду совєтскіх газет" ("Собаче серце", Булгаков, 1925р.)