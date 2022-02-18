Колумбия - Россия. Почти милые друзья.

15:01 23 Май Киев, Украина

Растет напряжение в отношениях между Россией и Колумбией. Еще в конце прошлого года Колумбия выслала двух агентов российской разведки - Александра Паристова и Александра Белоусова, которые занимались вербовкой агентов в городе Кали на западе страны и собирали информацию об эксплуатации природных ресурсов в Колумбии. Такая деятельность могла повлиять на продажи газа из России в европейские страны. После этого, «по принципу взаимности» по мнению российских властей, Россия объявила двух сотрудников посольства Колумбии в Москве нежелательными лицами и выслала их из страны, одновременно выразив «протест» против решения, вынесенного российским гражданам в Колумбии. Это событие стало еще одним «шпионским скандалом» российской «дипломатии».

С 28 апреля уже в этом году в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы и политики правительства на фоне резкого ухудшения экономической ситуации в стране, вызванного пандемией. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1900 человек. Не менее 42 человек погибли. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.

К привычным требований, таких как повышение заработной платы и улучшение условий труда, добавились новые, порожденные пандемией. Протестующие требуют оснастить больницы всем необходимым, закупить вакцины, в том числе и российскую «Спутник V».

В начале протестов сайты колумбийского парламента и армии подверглись кибератакам, по которым в течение нескольких часов не работали. Ответственность за атаки взяла на себя международное хакерская группировка Anonymous.

На прошлой неделе Министр национальной обороны Колумбии Диего Молано заявил о причастности России к "подстрекательство к насилию через соцсети" на протестах, которые уже более трех недель проходят в южноамериканской республике.

Диего Молано в интервью местному изданию El Tiempo заявил, что «в соцсетях есть информация о многочисленных атаки и мобилизационные призывы из России». «Во время протестов появилось 102 фейковые новости, обнаруженные в социальных сетях; 55 процентов этих новостей дискредитируют полицию ».

Ранее, 17 мая, в интервью другому колумбийском изданию El Mundo глава оборонного ведомства утверждал, что «совершенные кибератаки выходят, в частности, из России».

Хакерские сообщения в соцсетях в частности подстрекали жителей к побуждению власти в закупки российской вакцины «Спутник V». Складывается впечатление, что Кремль таким образом «благодарит» Латинской Америке за «пробуксовку» поставок вакцины в континента.

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, накануне выпустила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», отказалась проводить ее клинические исследования. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) также сообщил, что все еще не получило от компании необходимой документации.

Ведомство поясняет, что 31 декабря 2020 Uniao Quimica подала в Anvisa запрос на исследование «Спутника V». Так как клинический протокол и другие документы и сведения, необходимые действующим законодательством в области здравоохранения, отсутствуют, 4 января 2020 Anvisa потребовала от компании отсутствующих документов, информации и разъяснений. Лаборатория все еще не направила ответ на запрос.

Ранее власти Бразилии уже дважды приостанавливала регистрацию «Спутника V». В марте Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку «Спутника V» на $ 129 млн без конкурса. После этого, в конце апреля, Anvisa не позволила импорт и использование «Спутника V». Российские разработчики препарата назвали это «политическим решением». Бразильский регулятор отмечал, что может пересмотреть решение по вакцине, когда российская сторона направит все недостающие данные.

«Победная поступь миром» российской вакцины уже не впервые сталкивается с запретами на использование из-за отсутствия соответствующих документов. И сколько бы Кремль не кричал о «политизированность» таких решений, дело здесь только в международных нормах и здравом смысле, который, в отличие от российских властей, присутствует в действиях потенциальных заказчиков.

Поэтому от Кремля, ни за что не примет поражение «первой в Мире вакцины», можно ожидать любых, даже безумных, действий для распространения своего «творения». А то, что люди погибли - так это мелочь, которая никак не может помешать великоимперский планам ...