Коллаборанты не окажутся в тюрьме

Для всех, кто сотрудничает с оккупантами, согласно украинскому законодательству предусмотрена уголовная ответственность по статье “о госизмене” с конфискацией имущества и пожизненным лишением свободы. В тоже время, это, вероятно, лучшее, на что могут рассчитывать коллаборанты.

На временно захваченных оккупантами территориях Украины после 24 февраля нашлись те, кто решил стать представителями, так называемых, администраций. Одним из наиболее известных коллаборантов считается Владимир Сальдо, поставленный российскими войсками управлять Херсоном. За непродолжительное время своего “председательства”, на эту личность неоднократно организовывались покушения украинскими партизанами. В конце концов, Сальдо заявил, что ему необходимо “пройти лечение” и уже на следующий день, оккупанты сообщили, что ввели его в медикаментозную кому. Допускают, что он был отравлен. Примечательно, что это произошло в тот момент, когда ВСУ почти закончили свои приготовления к наступлению и освобождению Херсона. В тоже время, не исключено, что к устранению Сальдо причастны и российские спецслужбы, так как за время его “руководства”, коллаборант не смог склонить херсонское население к предательству Украины.

Так или иначе, случай с Сальдо не единичный. По всей оккупированной территории отмечаются партизанские движения, которые совершают диверсии и организовывают покушения на коллаборантов. Кроме того, в СМИ не пишут, либо упоминают вскользь о случаях жестоких расправ над гауляйтерами и российскими оккупантами никем не контролируемыми малочисленными группами украинцев.

Те, кто решил сотрудничать с агрессором, сделали самую большую ошибку в своей жизни, так как сократили ее до предела. Подавляющее большинство вряд ли доживет до тюрьмы. Любая, даже малейшая помощь оккупантам не остается незамеченной. При этом, как показал опыт с коллаборантами и боевиками Донбасса в 2014-2021 гг, большинство из них были уничтожены российскими спецслужбами. Поэтому, приняв сторону агрессора, эти субъекты оказываются между молотов и наковальней и при самом благоприятном для них раскладе, окажутся до конца своих дней за решеткой.