Когда в Украине появится вакцина от COVID-19

Многие страны уже на этапе клинических исследований вакцины от коронавируса, Украине необходимо продолжать переговорные процессы по вопросу закупки вакцины, но не стоит рассчитывать на приоритетную очередь.
Так считает председатель БО «100% жизни» Дмитрий Шерембей
Он добавил, что при этом невероятный спрос на вакцину будет во всем мире, поэтому производство должно быть сосредоточено в стране, где существуют соответствующие мощности.
При этом, Шерембей считает, что Украина не сможет удовлетворить такой спрос из-за того, что не решены другие проблемы. Однако, необходимо продолжать переговоры по поставкам вакцины в будущем.
Указано, что в данный список входит 33 вакцины из 19 стран мира. Эти вакцины разрабатываются компаниями или исследовательскими институтами из таких стран, как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия, и Канада.
По данным ВОЗ, казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.
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