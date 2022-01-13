Когда в Украине появится вакцина от COVID-19

21:32 31 Август Киев, Украина

Многие страны уже на этапе клинических исследований вакцины от коронавируса, Украине необходимо продолжать переговорные процессы по вопросу закупки вакцины, но не стоит рассчитывать на приоритетную очередь.

Так считает председатель БО «100% жизни» Дмитрий Шерембей

«Если даже существует вакцина в Казахстане, но все те вакцины по которым уже идут клинические исследования на последних стадиях, - в любом случае мы находимся не в приоритете. Первые страны, которые получат вакцину, - это те страны, которые инвестировали свои ресурсы в исследования вакцины. Они, конечно, в топе. Это страны ЕС, США», - сказал Шерембей.

Он добавил, что при этом невероятный спрос на вакцину будет во всем мире, поэтому производство должно быть сосредоточено в стране, где существуют соответствующие мощности.

«Я думаю, что быстрый способ получить вакцину для всех стран вообще - это организовать массовое производство в Индии. Тогда доступ получат во всем мире намного скорее. Это потому, что у них развита система производства медикаментов и это даст возможность удовлетворить спрос во всем мире», - добавил он.

При этом, Шерембей считает, что Украина не сможет удовлетворить такой спрос из-за того, что не решены другие проблемы. Однако, необходимо продолжать переговоры по поставкам вакцины в будущем.

«Я думаю, что в Украине задача не производить вакцину, а защитить людей и концентрироваться нужно на этом», - сказал Шерембей.

Указано, что в данный список входит 33 вакцины из 19 стран мира. Эти вакцины разрабатываются компаниями или исследовательскими институтами из таких стран, как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия, и Канада.



По данным ВОЗ, казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.