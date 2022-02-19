Когда станут известны причины крушения Ан-26 под Харьковом

17:52 29 Сентябрь Киев, Украина

В Харьковской области, 25 сентября, произошла трагедия, упал и загорелся военный самолет , на данный момент проводится расследование причин крушения.

Эксперт в сфере авиации Богдан Долинце отметил, что полные выводы о технических причинах катастрофы будут возможны минимум через год.

«Какой бы вывод ни был получен через месяц, но это не будут результаты расследования, – это будет предварительный отчет. Такие сроки были установлены правительственной комиссией. Более глубокий технический отчет по результатам исследования возможен после расследования. Как показывает практика, пройдет более года, пока мы получим ответы», – прокомментировал Долинце.

В то же время он добавил, что уголовное расследование причин катастрофы проводится отдельно от технической экспертизы.

«Если мы говорим об уголовном расследовании, которое происходит, то это отдельная история. Потому что это будет касаться определения ответственности. Для этого будут проведены отдельные экспертизы, которые будут отличаться от технических. Результаты уголовного расследования будут использоваться для обвинения тех или иных лиц», – пояснил Богдан Долинце.

Он уточнил, что с точки зрения безопасности полетов имеет значение, как эксплуатировался самолет и каким образом выполнялись технические регламенты и придерживались процедуры.