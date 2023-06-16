Когда срочно нужна хоть какая-то победа

14:06 03 июня Киев, Украина

“Да здравствует победа над Японией!”. Именно с таким лозунгом депутат Госдумы РФ приветствовал принятие в первом чтении законопроекта, в котором предлагается переименовать 3 сентября в «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Это решение даже нельзя назвать странным в нынешних реалиях современной России. Правительство этого государственного образования уже столько нелепых законов приняло, столько сделало абсурдных заявлений, что создание нового “праздника”, который, очевидно пошатнет отношения с другой страной, кажется вполне даже логичным. Особенно учитывая, что Путину, в общем-то, и нечего показать в качестве победы нынешней, он решил снова сыграть в легенду о “народе-победителе” и устроить, такой себе, повторный “9 мая”.

Однако удары беспилотниками по Москве, вылазки РДК и легиона «Свобода России» в приграничные области РФ, да и масштабное наступление ВСУ этим вряд ли удастся перекрыть. Кроме того, возникает проблема – россиянам теперь придется объяснять, что за Вторая мировая война такая, ведь, как показывают многочисленные опросы, большинство населения страны агрессора знают только о «Великой отечественной войне» и когда слышат, что это лишь период в масштабном противостоянии, которое длилось 6 лет и началось с раздела Польши Германией и СССР, то удивляются и даже не верят в услышанное.