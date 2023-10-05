Когда снимают с должности непонятно за что, то это – шаткость всей системы и хаос!

В отставку отправлен Спикер-республиканец Палаты представителей Кевин Маккарти. Впервые в истории США такое происходит! «За» такое решение было 216 голосов, в том числе 8 от представителей Республиканской партии. Против – 210.

Теперь Палата представителей должна избрать себе нового Спикера. Предположительно, голосование состоится 11 октября. Как пишут местные СМИ, конкретной альтернативной кандидатуры, у которой была бы поддержка для победы, на сегодня нет.

Считаю, что все указывает на разложение нашего общества. Как и на разложение в Республиканской партии. У меня на эту ситуацию негативный взгляд, хотя я знаю, что есть и иные позиции. Мое мнение, что это все равно – стыдно. Разборки в Палате представителей, когда Спикерами в свое время были другие люди, были в основном закулисными. Сейчас все на поверхности.

Республиканская партия, как таковая, уже разбита. У нее есть группа экстремистов, которые когда-то были связаны с религиозными правыми, что постоянно цитировали Библию и с ней везде ходили. Сейчас есть аналогичные люди, которые принципиально ничего общего не хотят иметь с демократами. Любой ход, где с демократами находится общий язык, они считают предательством.

8 человек, включая Мэтта Гейтса, это такие себе «трампистские» персонажи. Хотя Кевин Маккарти, когда был на второй позиции в Конгрессе, был близок к Трампу. Он постоянно был возле Трампа, но не запачкался его проблемами. Маккарти всегда искал баланс, его целью был поиск кооперации, взаимодействия. Да, Кевин не какой-то там политический гений, но он всегда был рациональным, грамотным и очень человечным. Я сейчас высказываю мою субъективную точку зрения, поскольку лично и довольно хорошо знаю Кевина вот уже не один десяток лет.

Нынешняя отставка Спикера – такое первый раз в истории США. И это плохой сигнал обществу. Но, Кевин же ничего страшного не сделал. Он якобы пошел на какие-то компромиссы, которые можно спокойно аргументировать. Компромиссы – это лучше для всех и лучше для страны. Не было же никакого дикого скандала с точки зрения нашей пуританской страны. Не было же никакой громкой измены, какого-то глупого сбоя и тому подобного. Маккарти был довольно нормальным Спикером. С ним можно было договариваться даже нынешним консерваторам в Палате представителей.

Эта ситуация – стыд для республиканцев, очередной им удар. Предвижу, что это – еще один шаг для продвижения Трампа. Но, думаю, что Трампу будет тяжело избраться чисто математически по нашей системе. Поэтому, подобные ситуации помогают демократам, а Республиканская партия раскалывается. Считаю, что демократы выигрывают, ибо все это – в их пользу. Они сейчас смотрятся более объединенными и более системными в глазах американцев.

Есть и будет много теорий, почему так произошло. Но, думаю, самое просто объяснение – мелочность отдельных людей. Мэтт Гейтс, которого я тоже неплохо знаю лично, сделал это, как по мне, по двум причинам.

Первая причина: Мэтт был обижен, что в одной из прошлых ситуаций Кевин его не защитил, не заступился за него. Нет, это не была какая-то резонансная ситуация, как, например, в свое время было у губернатора одного из штатов США, который увел жену своего близкого друга, женился на ней, а она потом попала в грандиозный сексуальный скандал... Это как пример. Ничего же подобного у Кевина не было.

Вторая причина, почему Гейтс в очередной раз атаковал Маккарти: он хотел себе сделать на этом имя. Мэтт хочет быть известным, популярным. А известный – это когда ты сильный, кого-то «сбиваешь», о тебе много говорят по телевизору и так далее. Гейтс немного хамоватый, но для политика это иногда и самоцель, ведь часто ты можешь больше добиваться именно когда ты более скандальный, показываешь свою силу и больше всех выделяешься. И вот Мэтт Гейтс и решил себя забрендировать таким путем.

Отдельные люди в Палате представителей были банально раздражены и точно не думали о том, кто станет следующим Спикером и как ситуация может вообще развиваться дальше. Такие люди не думали, насколько это пойдет в минус для GOP. Они, очевидно, считали, что Маккарти не достаточно консервативен, контактирует с демократами… Непродуманно это все.

Сейчас очень сложно сказать, кто будет следующим Спикером Палаты представителей. Возможно, это будет демократ, кто знает. Демократы очень довольны ситуацией. Для них это точно выигрыш. А республиканцам стыдно и они разочарованы (понятно, что кроме этих 8 человек, которые стали инициаторами отставки и были круто против Маккарти). Остальные республиканцы были же за Кевина.

Для самого Маккарти это большой политический удар. Он очень разочарован. Думаю, что он обо всем этом напишет книгу. С одной стороны, понятно, что ничего плохого он не сделал, но, с другой стороны, это все его существенно ослабляет. Тут комбинация того, как тяжело ему было стать Спикером и того, что его потом практически выгнали с этой должности. Такая комбинация наносит большой политический вред. Когда Кевин был вторым человеком в Конгрессе, то он был звездой: крутым, его уважали и трамписты, и не трамписты, и демократы с ним коммуницировали. Он был доступным, открытым, взвешенным. Многие это ценили, поэтому он очень хорошо собирал деньги для республиканцев. Он очень многим нравился.

Итак, ситуация с отставкой Спикера показывает, что в нашей политике многие думают только о каком-то маленьком шаге с целью удовлетворить сугубо свое личное самолюбие и стать популярным, нежели о том, как это все будет дальше выглядеть и насколько ситуация пойдет в плюс Америке в целом. Мэтт Гейтс себя проталкивает с помощью своей маленькой группы из меньше, чем десятка человек. Он убедил их, что вместо Маккарти нужен кто-то другой. Это – его личная месть Маккарти.

Думаю, что на глобальной картине (если говорить о дальнейшей помощи Украине, в том числе) это не особо отобразится. Это просто затянет принятие решений. Ведь когда в политике случаются вакуумы, то люди путаются, а решения принимаются реже и их меньше.

Сейчас у нас в Конгрессе нет сильного лидера. Лидер – это тот, кто строит коалицию, ведет за собою людей, их объединяет. Сейчас я такого не вижу. Да, есть персонажи, которые как-то выделяются, но они все равно не лидеры коалиции, а рулевые маленьких группировочек. Это, если пользоваться славянским жаргоном, как «местные смотрящие», а не настоящие центровые.

Поэтому, я думаю, что ситуация, которая сегодня у нас сложилась, может просто затянуть принятие каких-то больших решений. Сейчас подобные решения будут больше перепадать Госдепартаменту и Администрации, а в Конгрессе пока будут конфуз, дебаты, дискуссии. Ситуация будет еще долго обсуждаться со всех сторон, поскольку это исторически крайне интересно. Много кто еще не до конца все это осознал.

Если политика снимают с высокой должности за что-то определенное и существенное, то это одно дело. А если его снимают вообще непонятно за что, то это – шаткость всей системы и хаос.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)