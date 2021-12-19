Когда кончится пандемия, знает только Билл Гейтс

Как мне дороги эти прогнозеры прогнозисты! Оперируя понятиями «при условии», «если», «должен» господин Гейтс заявил, что ни много ни мало знает, когда кончится пандемия! Если не появятся новые штаммы, а если появятся, то что?? Только в Украине 11 вариантов Дельты сейчас циркулирует. Пока мы видим, что прививочная кампания сильно буксует, если не сказать провалилась и не только в Украине, кстати, а по всему миру. Тут главный сан врач наш прям отжигает, заявил, что 125 украинцев, которые умерли через месяц после прививки, умерли не от прививки, а от реакции на препарат!! Театр абсурда!

Любитель попиариться тоже не отстает, снял видосик о вакцинации и посулил 1000 гривен тем кто вакцинировался, или вакцинируется, тут не понятно, но соль не в этом. Новость стала мемом в считанные часы. Особенно шокирующим фактом людям показался цинизм, с которым наш президент с барского плеча сулит недоступные и не нужные большей части людей из группы риска блага. Зачем 65+ ваши фитнес-клубы?? Суши майку, дорогой наш и спускайся на землю, только не в пивбар, а в сельскую больницу например. То что действительно могло бы помочь – это коммуналка, продукты, лекарства. Опять же вызывает сомнения, что деньги вообще кто-то получит, ведь выделенная сумма уже не покрывает привившихся, но у нас главное громко прокукарекать, а там хоть не рассветай.. ну хоть это стабильно..

Пока в Украине 12 млн привитых. С 24 февраля 2021 года, почти девять месяцев прошло, а планы были конечно глобальные – 21 миллион к декабрю. Про те смешные и одновременно страшные 4 человека вакцинированных в день даже вспоминать не хочется, а ведь время подготовиться и народ подготовить было. Вместо этого наши власти орали наперебой у кого они точно закупать вакцину не будут, а тем временем страны побогаче и порасторопнее перекупали препараты, обещанные нам. Ситуация схожа с газовым кризисом, только там газ, который по существующим контрактам должен был уйти из Америки в Европу, поплыл в Китай, ведь так больше прибыль, а американцы деньги считать умеют.

Тут минздрав Ляшко паникует, 600 тысяч украинцев на второй компонент прививки вообще не пришли, причина не ясна, но думаю, в основном – это тотальное недоверие к власти, уверенность, что в случае чего помощи ждать не стоит. Есть процент людей, которые тяжело перенесли первый компонент и просто боятся делать второй. Выходит эффект от одного компонента нулевой, препарат растрачен, защита, хоть минимальная отсутствует, риск заболеть возрастает. Ведь врачи всегда предупреждают, что между прививками нужно быть особенно аккуратным со своим здоровьем, организм «переваривает» препарат и поэтому особенно уязвим. Нам рассказывают, что официально от ковида умирают по 800 человек в день, а реально конечно побольше. Цифры жуткие, но послушать Зеленского, так «медицинская система готова как никогда», а заявления об отсутствии кислорода, очередях в реанимацию и сотнях погибших – так то происки врагов и вранье.