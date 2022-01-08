Когда из Украины уйдут "черные коллекторы"

20:17 01 Сентябрь Киев, Украина

Проблема с деятельностью коллекторов существует уже много лет, сейчас мы видим, что в НБУ серьезно взялись за разработку концепции коллекторской деятельности, не забыв о защите прав заемщиков.



Народный депутат VIII созыва, юридический и политический эксперт Игорь Алексеев поддерживает намерение Нацбанка Украины урегулировать на законодательном уровне деятельность коллекторов



"НБУ, действительно, взялся за разработку концепции урегулирования коллекторской деятельности. В том числе – в части защиты прав заемщиков. Это проблема, которой уже много лет.





"К сожалению, "деятельность" украинских коллекторов мало чем напоминает понятную, правильную, европейскую практику. По сути, у нас ставка делается на шантаж, рэкет, угрозы. Согласно статистике, три четверти заемщиков, которые имело дело с коллекторами, жалуются на их действия. Нередко - на угрозы физической расправы с их стороны в адрес должника и членов его семьи. Известны факты вмешательства в личную жизнь заемщиков, когда коллекторы осуществляли круглосуточный дозвон по всем существующим номерам. Также подъезды обклеивают коллажами в стиле – "вы скоро сядете в тюрьму", "это уже не ваша квартира" и так далее… То есть, речь идет о неприкрытом давлении на должника. А ведь это – нарушение закона. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность. Которую за такие откровенные факты рэкета никто не несет. То есть, речь идет о неприкрытом давлении на должника. А ведь это – нарушение закона. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность. Которую за такие откровенные факты рэкета никто не несет.



Именно поэтому следует урегулировать коллекторскую деятельность на законодательном уровне. Как минимум:



– прописать четкие, жесткие требования к возможным коллекторским компаниям, возможно, определенные квалификационные моменты;



– должен появиться открытый, понятный реестр таких компаний, который ведет НБУ, и которые доступен всем (чтобы проверить – не мошенники ли не дают вам покоя);

– следует определить понятные механизмы формы взаимодействия с должниками: если это телефонные переговоры – то без угроз и давления, если почтовая корреспонденция – то исключительно этичная коммуникация, а не заявления в стиле "вас скоро выселят"; Именно поэтому следует урегулировать коллекторскую деятельность на законодательном уровне. Как минимум:– прописать четкие, жесткие требования к возможным коллекторским компаниям, возможно, определенные квалификационные моменты;– должен появиться открытый, понятный реестр таких компаний, который ведет НБУ, и которые доступен всем (чтобы проверить – не мошенники ли не дают вам покоя);– следует определить понятные механизмы формы взаимодействия с должниками: если это телефонные переговоры – то без угроз и давления, если почтовая корреспонденция – то исключительно этичная коммуникация, а не заявления в стиле "вас скоро выселят"; – со стороны регулятора должен проводиться действенный надзор за деятельностью коллекторских компаний, постоянный мониторинг; – со стороны регулятора должен проводиться действенный надзор за деятельностью коллекторских компаний, постоянный мониторинг;



– также следует предусмотреть ответственность коллекторских компаний, которые будут действовать вне правил – вплоть до лишения их лицензии, исключения из реестра, а также – уголовной ответственности (правоохранители должны расследовать соответствующие случаи, доводя дело до суда и приговора).



Это – базовый, минимальный набор тех положений, которые должны быть в концепции законодательных изменений, способных приблизить коллекторскую деятельность в Украине к мировым стандартам. Если хоть один из этих пунктов не будет четко прописан и обязателен к выполнению, можно говорить исключительно о фасадной реформе. А "черные коллекторы" так и продолжат заниматься рэкетом".