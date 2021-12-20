Количество читающих людей с каждым годом сокращается. Все больше мы наблюдаем людей уткнувшихся носом в гаджеты. Многие считают, что читать книги - не модно, но это ошибочное мнение.
Украинская писательница, сценарист Ирэн Роздобудько объяснила важность чтения книг, а также рассказала, как привить любовь к книгам и почему это никогда не выйдет из "моды":
"Я считаю, что люди, которые в наше время читают книги – это "тайное общество избранных". И если кто-то хочет к нему присоединиться, может это сделать только добровольно и только после какого-нибудь важного жизненного катарсиса. Например, когда поймет, что книга – не просто "буквы на бумаге", а "ключик от мира" , возможность свободно передвигаться по нему, быть принятым и востребованным в любом интеллектуальном обществе. А еще, чтение книг никогда не выйдет из "моды".
Если кому-то это не нужно – пусть тычут пальцами в гаджеты, это их выбор…
Я уверена, что человек способен ярко воспринять информацию и сформировать себя по "образу и подобию" прочитанного до… 25 лет. Может, и раньше. Если этого не случилось, то "просто читать" можно всё, что угодно. Поэтому важно как можно раньше найти в книжках "свою тему", своих учителей и собеседников.
У людей разные вкусы и советовать что-то я бы не решилась. Но есть одна книга, которую можно советовать и через сто лет. Она называется "Библия" и она универсальна. Ее можно читать, открывая на любой странице – всю жизнь".
"Я считаю, что люди, которые в наше время читают книги – это "тайное общество избранных". И если кто-то хочет к нему присоединиться, может это сделать только добровольно и только после какого-нибудь важного жизненного катарсиса. Например, когда поймет, что книга – не просто "буквы на бумаге", а "ключик от мира" , возможность свободно передвигаться по нему, быть принятым и востребованным в любом интеллектуальном обществе. А еще, чтение книг никогда не выйдет из "моды".
Если кому-то это не нужно – пусть тычут пальцами в гаджеты, это их выбор…
Я уверена, что человек способен ярко воспринять информацию и сформировать себя по "образу и подобию" прочитанного до… 25 лет. Может, и раньше. Если этого не случилось, то "просто читать" можно всё, что угодно. Поэтому важно как можно раньше найти в книжках "свою тему", своих учителей и собеседников.
У людей разные вкусы и советовать что-то я бы не решилась. Но есть одна книга, которую можно советовать и через сто лет. Она называется "Библия" и она универсальна. Ее можно читать, открывая на любой странице – всю жизнь".
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