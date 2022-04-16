Известно, что Visa и MasterCard ушли из страны-агрессора. Являясь международными валютными системами, они исключили возможность рашистам использовать банковские карты за пределами их государства. Поэтому, банки агрессора призывают оформлять карты другой международной валютной системы – китайской.

Union Pay – валютная система, которая стала международной с 2003 года. Несмотря на то, что в 2015 году Union Pay стала крупнейшей платежной системой в мире, лишь 0,5% платежей проходят за пределами Китая. Тем не менее, с банковскими картами от этой системы можно также расплачиваться по всему миру.

В тоже время, банки за пределами страны-агрессора отказываются принимать карты, выпущенные рашистами, вне зависимости от названия платежной системы, которая их обслуживает.

Китайцы могли бы настоять, чтобы заграничные банки принимали оплату с карт Union Pay от рашистов, однако, они этого не делают. То есть, так называемые “союзники” помогают тем, что не являются стороной, которая поддерживает международные санкции, однако и не препятствует им. Более того, они захватывают банковский сектор агрессора без каких либо гарантий в обеспечении финансовой безопасности. Вот так вот рашистам “помогают” их “союзники”.