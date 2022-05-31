Китай запретил российским самолетам приземляться на своей территории

13:33 31 мая Киев, Украина

После того, как рашисты начали полномасштабное вторжение в Украину, европейцы отозвали лизинговые договора на использование агрессором самолетов их компаний. Это также означало, что запчасти и сервис, необходимый для поддержки безопасной работы авиасуден, был более недоступен для российских авиакомпаний.

Как и стоило ожидать, рашисты не стали возвращать самолеты. Более того, на законодательном уровне вышло разрешение о, буквальном, присвоении европейских машин. Теперь, если какой-то из этих самолетов будет замечен в другой стране, его необходимо будет арестовать и передать компании владельцу. В противном случае, государство, принявшее данный борт на своей земле, будут ждать судебные разбирательства.

В тоже время Китай озабочен не только юридическими проволочками. Пекин не желает катастроф на своей территории, так как понимает, что для минимального регулярного ремонта, рашистам необходимо разбирать часть украденного авиапарка. Кроме того, европейские компании не будут нести ответственность за крушение самолетов в случае их неисправности, а значит, никакой компенсации КНР не получит. Более того, Пекин понесет персональную ответственность за то, что на свое усмотрение доверился и пустил авиалайнеры в сомнительном техническом состоянии.