Китай отказался от правового сотрудничества США и Гонконга

16:21 20 Август Киев, Украина

По мнению китайских властей, соглашение между США и Гонконгом в юридической сфере позволило Вашингтону обсуждать внутренние вопросы страны.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что Пекин считает все проблемы специального административного района внутренними вопросами Китая.

Китайские власти решили прекратить действие договоренностей о сотрудничестве между США и Гонконгом в юридической сфере в ответ на разрыв Вашингтоном трех соглашений с этим специальным административным районом. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Ранее администрация Гонконга в связи с разрывом нескольких соглашений Вашингтоном выразила США протест, который мы полностью одобряем, - отметил он на регулярном брифинге. - В связи с ошибочными действиями Соединенных Штатов китайская сторона решила приостановить действие американо-гонконгского соглашения в правовой сфере".

Дипломат подчеркнул, что Пекин считает все проблемы специального административного района внутренними вопросами Китая. "Ни одна страна не вправе в них вмешиваться. Мы настаиваем, чтобы США немедленно исправили свои ошибки и перестали интересоваться делами Гонконга", - подытожил Чжао Лицзянь.

В четверг утром гонконгское правительство выразило Вашингтону протест в связи с решением Белого дома в одностороннем порядке приостановить действие трех двусторонних соглашений с этим специальным административным районом. Оно обвинило Соединенные Штаты в попытке "использовать Гонконг в качестве пешки для создания проблем в китайско-американских отношениях".

Разрыв соглашений

Накануне Вашингтон уведомил о приостановлении действия трех соглашений с Гонконгом, касающихся выдачи скрывающихся от правосудия, передачи осужденных и взаимных налоговых исключений по доходам от международных операций судов.