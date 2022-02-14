Китай навсегда останется для США главным мировым соперником

05:48 28 Сентябрь Киев, Украина

Конфликт Китая и США - это абсолютная закономерность, очередной этап роста, который характериует переходный этап от старого мирового порядка к новому.



Поэтому, такие процессы, как выборы президента США, на самом деле никакого воздействия на это не возымеют. Не произойдет колоссальных перемен, будет ли в Белом Доме продолжать восседать Дональд Трамп, или туда сядет Джо Байден, или вообще никого.



/>Китай останется для США главным мировым соперником, от которого исходит основной вызов их гегемонии. Кстати, не Россия, а именно Китай. Вот подходы к РФ реально могут измениться, и тут заложены определённые риски для Украины.



По Китаю у обоих партий в США, кажется, есть консенсус - с ним надо бороться. Меняться будут лишь методы и подходы к оценке рисков.



В случае победы Дональда Трампа, ставка на стратегию максимального давления и двусторонку продолжится. В случае победы Джо Байдена, большую роль будут играть механизмы многосторонней дипломатии и коллективного сотрудничества на базе различных региональных платформ.



Конечно, сценарий вооружённого столкновения остаётся маловероятным, однако я не исключаю прокси-конфликтов, особенно если Китай всё же решит активнее вовлекаться в различные кризисы уже напрямую.



С учётом попытки США оказать давление на его периферию - Гонконг, Тайвань, Синцзян, Южно-Китайское море, Корея, вероятность вовлечения КНР в конфликты в качестве ответа на действия Штатов растёт.



Украина в этих схемах остаётся зажатой между двумя глобальными центрами влияния, и на сегодняшний день не имеет достаточного поля для манёвра, чтобы "между капельками" избежать негативных последствий, слишком слабой и зависимой остаётся наша экономика от внешних факторов, не всегда зависящих от национальных сил