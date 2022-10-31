Китай может захватить часть России

14:54 31 октября Киев, Украина

Си Цзиньпинь уже давно не поддерживает Путина, если когда-либо это вообще происходило. Да, у КНР были общие враги с Россией, в лице США. Однако, согласно последним заявлениям Пекина, “Китай готов сотрудничать с Америкой ради общего блага”. На практике это означает снижение градуса напряженности между двумя странами, возникшего на фоне визита Нэнси Пэлоси на Тайвань.

Не исключено, что альтернативой завоевания китайского острова, может стать захват, а в нынешней реальности более верно было бы отметить “освобождение” части китайской территории, оккупированной СССР во времена правления Сталина. К такому мнению пришли аналитики издания «Forbes». Для КНР – это такой необходимый для страны лес, а также природные ископаемые. Но, что более важно, Запад вряд ли станет на сторону России, если Китай решит оккупировать часть ее территорий, и тем более, это не вызовет такого международного резонанса, как в случае с началом конфликта на Тайване.

Откровенно – Путин сделал нервы всем. Он надоел как противникам, так и “союзникам”, к которым, по неведомым причинам, Кремль записал и КНР. Вероятно, единственное, что останавливает поднебесную от захвата столь лакомых дальневосточных российских территорий это возможность применения ядерного оружия Путиным, в случае введения китайских войск. Весьма вероятно, проблему этого вопроса могут решать между собой США и Китай, и в скором времени весь мир станет свидетелем масштабного исторического события.