21:55 08 октября Киев, Украина

По данным Минэкономики РФ, в 2022-м году Китай платил «Газпрому» примерно на четверть меньше от цены, которую платили другие страны. В 2023-м этот показатель увеличился вдвое, в пользу Поднебесной. Теперь, Си Цзиньпин намерен добиться увеличения скидки еще не 20% , а еще лучше, чтобы Кремль пошел на уступки и вовсе “отсрочил” платежку за экспорт на год, как в случае с Турцией.

Вот такие вот “друзья” у Путина. “С кем поведешься от того и наберешься”, как говорится. Вот такая она – “переориентировка” на Восток. Кроме того, Китай уже во всю “скупает” российские территории, перебираясь от Дальнего Востока вглубь России, инвестируя в тяжелую и легкую промышленность регионов. Вот только делает это Пекин на своих условиях, да еще и в обход Путина, напрямую договариваясь о сотрудничестве с региональными представителями, чем укрепляет их политический капитал перед Кремлем.

Если Путин останется жив после проигрыша в войне, у него можно будет брать уроки по тому, как по дешевке за несколько лет продать страну “ближайшему другу” и лишить своего народа государства.