Китай готовится к войне

Китайская республика давно является местом столкновения интересов между Китайской народной республикой и США. Тайвань никогда не отказывался от намерений вернуть территорию материкового Китая и, поддерживая демократические ценности, оставался надежным плацдармом для Америки в противостоянии КНР. Пекин, в свою очередь, продолжает утверждать, что Китайский Тайбэй является частью Китайской народной республики. Загвоздка заключается в том, что Тайвань является основным конкурентом КНР в области высоких технологий, что не позволяет Пекину получить мировую монополию в этом секторе.

10 июня состоялась встреча двух министров обороны – США и Китая. Вэй Фенхэ заявил: “Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, китайская армия без колебаний начнет войну вне зависимости от ее цены”. Очевидно, это стало ответом на слова президента Америки Джо Байдена в конце мая. Лидер США сказал, что Вашингтон присоединится к военной защите Тайвань, если начнется прямое столкновение с КНР.

Участившиеся военные провокации со стороны Пекина говорят о начале эскалации. На данный момент трудно спрогнозировать начнется ли новая гражданская война между материковым и островным Китаем, но такой сценарий можно расценивать, как достаточно вероятный. Если столкновение произойдет, то война в Украине и ее последствия покажутся “цветочками” в сравнении с военным кризисом между КНР, КР, США и крайне вероятно, их союзниками.