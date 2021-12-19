Кирилл Шевченко и будущее Нацбанка

17:17 16 Июль Киев, Украина

По мнению, политического аналитика Дмитрия Купыры, Нацбанк не должен подчиняться желаниям правительства. Независимо от того, кто стоит у руля НБУ, необходимо гарантировать международным партнерам, независимость Национального банка.

«Сейчас президент и структура власти, которую мы имеем, пытаются диктовать, чтобы назначить руководство Национального банка, подконтрольное им. Как результат, риск независимости Национального банка сохраняется. Сотрудничество МВФ с Украиной вследствие этого может меняться, поэтому после назначения будут переговоры. Мы увидим, сможет ли новое руководство убедить наших международных партнеров, что сможет обеспечить взятую на себя ответственность. Это уже вопрос с большим количеством неизвестных, поэтому сложно сказать. Это будет зависеть от того, насколько новоназначенный глава Нацбанка сможет зарекомендовать себя перед партнерами», – сказал Купыра.

Он подчеркнул, что оценить дальнейшее развитие сотрудничества с международными партнерами можно будет после окончательного утверждения руководства регулятора. «Нужно понимать, что наши партнеры заинтересованы в развитии Украины, как потому, что они хотят назад деньги, которые дают в кредит, так и из-за геополитической ситуации. Все-таки партнеры заинтересованы в сильной стране наряду с Россией, которая не будет создавать дополнительных проблем», – сказал эксперт.

Политолог отметил, что Национальный банк должен обеспечить долговременную финансовую стабильность в государстве в противовес сиюминутным политическим выгодам.