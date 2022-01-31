Киевским властям нужно взять курс на медицину
17:27 14 Сентябрь Киев, Украина
Для обеспечения достойного уровня медицины в Киеве
у властей есть все возможности, но нет желания, медицинской сфере не уделяется должного внимания.
Так считает Александр Попов, глава Киевской городской госадминистрации 2010-2014гг.
«Несмотря на многочисленные обещания, уровень обеспечения больниц в период эпидемии увеличился только на 10%. В киевских медучреждениях по-прежнему не хватает средств индивидуальной защиты и оборудования, а самое главное – медицинского персонала. И даже у тех, кто работает, зарплаты остаются низкими, а доплаты не соответствуют ни уровню риска, ни тем цифрам, о которых говорили в начале карантина. Если ситуацию срочно не изменить, то киевские больницы останутся совсем без денег, врачей и медсестер», – заявил Александр Попов.
При этом, по его словам, киевская власть совсем перестала развивать медицинскую инфраструктуру.
«В 2012 году мы провели капитальный ремонт инфекционного отделения Александровской больницы, которое было в катастрофическом состоянии. Если бы наша команда тогда не решила эту проблему, сейчас у Киева не было бы опорной больницы для лечения больных коронавирусом», – считает политик.
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