Каждый саммит Украина-ЕС важен для нашей страны
14:43 07 Октябрь Киев, Украина
Факт того, что саммит
состоялся, позитивно скажется на Украине. Каждый саммит важен, даже если он носит технический характер.
Такое заявление сделал политолог Денис Гороховский.
"Отсутствие саммита - это был бы четкий сигнал, что Европа недовольна действующей властью в Украине. Сам факт того, что саммит прошел - носит позитивный характер", - сказал эксперт.
Гороховский подчеркнул, что в совместном заявлении, которое было сделано по завершению саммита, в принципе, все моменты позитивные.
"Явных замечаний к Украине нет. При этом нужно отметить, что не поднимался вопрос кредитов и траншей для Украины со стороны МВФ и Евросоюза, что тоже является показательным моментом", - отметил он.
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