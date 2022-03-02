Каждый саммит Украина-ЕС важен для нашей страны

14:43 07 Октябрь Киев, Украина

Факт того, что саммит состоялся, позитивно скажется на Украине. Каждый саммит важен, даже если он носит технический характер.

Такое заявление сделал политолог Денис Гороховский.

"Отсутствие саммита - это был бы четкий сигнал, что Европа недовольна действующей властью в Украине. Сам факт того, что саммит прошел - носит позитивный характер", - сказал эксперт.

Гороховский подчеркнул, что в совместном заявлении, которое было сделано по завершению саммита, в принципе, все моменты позитивные.