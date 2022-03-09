Катастрофа МН17: что будет с расследованием из-за отказа РФ сотрудничать

18:00 16 Октябрь Киев, Украина

Российская Федерация вышла из консультационной группы, которая занимается расследованием авиакатастрофы малайзийского MH17, произошедшей в июле 2014 года на Донбассе.



Политолог Сергей Грабский объяснил, что отказ российского МИД сотрудничать в деле направлен на внутреннего избирателя и не повредит следствию.

«Это не повлияет на ход следствия. Россия пошла на такие шаги, потому что реально есть вероятность, что ее обвинят в военных преступлениях, и пытается влиять на ход расследования любым способом и, скажем так, неудачно. Но этот шаг направлен на внутреннюю публику и он не повлияет на рассмотрение дела», - сказал Грабский.

Эксперт добавил, что решение Кремля было принято для того, чтобы уменьшить авторитет международного расследования для внутреннего потребителя информации.

«Они рассчитывают на одно: что, если они вышли из формата, то вроде любое решение, которое будет принято международными структурами не будет, с точки зрения России считаться легитимным, ведь будет приниматься без участия РФ. Поэтому они и пошли на этот шаг, чтобы потом обвинить международное сообщество в том, что решение было незаконным. Они сами себя пытаются прикрыть от последствий заблаговременно», - добавил он.

Грабский отметил, что РФ будет продолжать распространять пропаганду об этом и на международном уровне.