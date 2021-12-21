Карманные ученые

09:23 13 Апрель Киев, Украина

После публикации итогов третьей фазы клинического исследования российской вакцины «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet доверие к российской вакцины начала стремительно расти. Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, факт публикации подтверждает доверие как к препарату, так и к самому журнала. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что эта публикация дала возможность Европе больше узнать о российском препарат. С вакциной «Спутник V» стало более или менее понятно.



Но Россия, как всегда «впереди планеты всей», успела разработать за короткий период еще одну вакцину. Вторая вакцина - «ЕпиВакКорона» - была зарегистрирована в октябре. И этот препарат, разработанный Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», уже начал поступать в медицинские учреждения регионов РФ для вакцинации. И вот с ним до сих пор еще ничего не понятно.



Несмотря на то, что вакцина была зарегистрирована Министерством здравоохранения РФ еще в октябре и уже активно проводится вакцинация препаратом, до сих пор все публичные данные о ней ограничивались лишь заявлениями на сайте Роспотребнадзора, которому подчиняется и сам Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор », двумя патентами и несколькими интервью разработчиков. В одном из этих интервью заместитель гендиректора центра «Вектор» Татьяна Непомнящая обещала появление первой полноценной статьи о вакцине от дня в день. Примерно так оно и произошло. Но ожидаемая статья, вопреки появилась не в The Lancet - одном из самых известных, старых и авторитетных общих журналов по медицине, а в малоизвестном российском издании «Инфекция и иммунитет».



С чем связано такое решение - не понятно. Еще в феврале пресс-служба Роспотребнадзора сообщала о том, что результаты первой и второй фаз клинических испытаний были направлены на рецензию в западные научные журналы. Более того, тогда в Роспотребнадзоре подчеркнули, что до выхода международных публикаций обнародования результатов в русскоязычных изданиях невозможно, потому что не является «целесообразным» через «эксклюзивность и значимость для широкого круга потенциально заинтересованных лиц».



Журнал «Инфекция и иммунитет» имеет в своих учредителях Российскую академию медицинских наук и Институт Пастера, который сам, как и «Вектор», входит в сеть институтов Роспотребнадзора. Стандартный Индекс цитирования опубликованных в нем статей, то есть его вес в научном сообществе, - составляет 0,676. Это практически в 100 раз меньше, чем индекс цитирования журнала The Lancet - 60,39.



Ну и самое главное - публикация оставила после себя больше вопросов чем ответов. Согласно исходным данным статьи о «ЕпиВакКорона», рукопись прошел рецензирование очень быстро, менее чем за две недели. Но после ознакомления с текстом создается впечатление, что как такового рецензирование не было вообще. Например, в статье говорится о людях, а в материалах и методах тем временем случается выражение «sera of animals» ( «сыворотка иммунизированных животных»). Но такие ошибки - это «наименьшее зло». Главная проблема заключается в том, что эта статья не дает ответа на те вопросы, ради которых она (по крайней мере так должно было быть) была написана и размещена в издании. Этот вопрос эффективности вакцины и стандартизованости методов исследования этой эффективности.



Российские власти «с трибуны» заявляет о 100% сероконверсию, то есть выработку антител у тех, у кого их не было, при применении «ЕпиВакКороны». Выдающийся показатель! Но оказывается, что такие данные были получены по результатам некоего «секретного» теста, любая информация о котором недоступна! Когда в разделе «Материалы и методы» не описывается тест, с помощью которого получен первый и главный результат статьи, для науки это нонсенс.



В течение клинических исследований участники тестов обратились к минимум четырех независимых лабораторий для определения еще одного важного показателя - нейтрализация вируса на клетках Vero. Был получен четко отрицательный (плохой) результат на всех образцах (в сумме около 60 образцов). А у авторов статьи по этому показателю вообще нет никаких проблем.



Даже в вопросах здоровья собственной нации, Кремль ведет какую-то непонятную игру исключительно по собственным правилам. Похоже, что главная цель путинских ученых не в победе пандемического заболевания и обеспечении здоровья людей страны, а в банальном написании еще одной страницы в книге фейковых побед и достижений современной российской власти.