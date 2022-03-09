Карантинные ограничения: возможна ли волна протестов

15:27 13 Октябрь Киев, Украина

Количество инфицированных постоянно растет, в пяти регионах напряженная ситуация с койко-местами. Правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Мы помним, какие были последствия после первой волны коронавируса , из-за ограничений.

Политолог Дмитрий Купыра отметил, что несмотря на антирекорды заболеваемости, население не воспринимает серьезно эпидемиологические угрозы, но и усиление ограничительных мер не вызовет волны недовольства.

«По моему мнению, усиление карантина или карантин выходного дня не станет основанием, чтобы люди организовались в какой-то протест. Конечно, у нас молодое общество, которое формируется. Можно сказать - легкое на подъем, поэтому и недовольство есть, но пока вряд ли это вызовет протесты. Особенно после того, как мы пережили в марте полный локдаун и решения правительства не было подобных реакций», - сказал Купыра.

Эксперт добавил, что идея с введением карантина выходного дня также не вызовет возмущение граждан.

«Предложение ввести карантин выходного дня не вызовет возмущение, которое могло бы спровоцировать протесты», - добавил он.

По мнению политолога, восприятие людьми рисков, вызванных эпидемией – несерьезное, и люди не соблюдают в достаточной мере санитарные правила.