Карантин в Украине не закончится

В связи с опасной эпидемиологической ситуацией в стране, Кабмином было принято решение о продлении адаптивного карантина в Украине на протяжении первого квартала 2022 года.

“Для того чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года”, - сообщил о новости премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Продления ограничений удалось бы избежать, если бы украинцы привились. Достаточно было бы 70 – 75 (%) от всех граждан страны. Однако активная пропаганда антивакцинаторов, а также продолжаемое недоверие к вакцине у многих людей тормозят общий темп иммунизации. При этом правительство Украине не предпринимает более жестких ограничений, которые вводят в странах Европы. Адаптивный карантин является одним из средств сдерживания стремительного распространения коронавируса, а значит его введение оправдано, к тому же, первый квартал года обычно характерен сезонными заболеваниями, которые ослабляют иммунитет людей, что в сумме увеличивает риск заражения.