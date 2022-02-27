Кандидаты платят за участие в выборах?!

Одного из кандидатов от партии «Слуга народа»
обвинили в "продаже" мест в избирательном списке, происходящее характерно для предвыборного процесса.
Обвинения возникают из-за того, что политические силы имеют неразвитую организационную структуру и были созданы под выборы.
Так считает политолог Виктор Таран.
«На самом деле, не все так просто. Такая информация свидетельствует о том, что действительно проходит политическая борьба. Это – нормальный процесс, нормальная ситуация. Проблема в том, что это происходит одновременно с выборами», - сказал Таран.
Эксперт добавил, что обвинения в так называемой продаже возникают по тем партиям, которые не занимались развитием партийных организаций до выборов.
«Группы людей реально влияют на формирование избирательного списка. Это не хорошо и не плохо, просто это происходит под выборы, поэтому так заметно», - пояснил эксперт.
По мнению Тарана, некоторые политические силы были сформированы специально к местным выборам, поэтому и возникает много вопросов.
«Проблема в том, что из-за этого возникают публичные обвинения. Если бы партия «Слуга народа» занималась партийным строительством все время или хотя бы немного раньше, то таких проблем и обвинений не было бы», - пояснил эксперт.
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