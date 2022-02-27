Кандидаты платят за участие в выборах?!

09:04 05 Октябрь Киев, Украина

Одного из кандидатов от партии « Слуга народа» обвинили в "продаже" мест в избирательном списке, происходящее характерно для предвыборного процесса.

Обвинения возникают из-за того, что политические силы имеют неразвитую организационную структуру и были созданы под выборы.

Так считает политолог Виктор Таран.

«На самом деле, не все так просто. Такая информация свидетельствует о том, что действительно проходит политическая борьба. Это – нормальный процесс, нормальная ситуация. Проблема в том, что это происходит одновременно с выборами», - сказал Таран.

Эксперт добавил, что обвинения в так называемой продаже возникают по тем партиям, которые не занимались развитием партийных организаций до выборов.

«Группы людей реально влияют на формирование избирательного списка. Это не хорошо и не плохо, просто это происходит под выборы, поэтому так заметно», - пояснил эксперт.

По мнению Тарана, некоторые политические силы были сформированы специально к местным выборам, поэтому и возникает много вопросов.