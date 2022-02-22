Кандидатуру Притулы переоценивают
14:55 30 Сентябрь Киев, Украина
Политический эксперт Владимир Воля считает, что перспективы на местных выборах, ведущего и шоумена Сергея Притулы переоценены.
"Не в его (Сергея Притулы - ред.) пользу выглядит контекст его электорального поля, на котором густо и часто засевали тезис, что управлять нужны не артисты и шоумены, а профессионалы", - пишет Воля.
Реальными претендентами на должность городского головы является Виталий Кличко и Ирина Верещук, пишет эксперт. На их фоне Притула
является слишком слабым, добавляет он.
"Артист и шоумен Притула выглядит очень проигрышно по сравнению со спортсменом Кличко, который 5 лет руководил городом, и офицером запаса Верещук (служила 5 лет в ВСУ), которая уже имеет опыт работы в должности городского головы, имеет образование юриста, закончила магистратуру в академии государственного управления и является доцентом кафедры политологии в одном из киевских национальных университетов",
- отметил Воля.
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