Кандидатуру Притулы переоценивают

Политический эксперт Владимир Воля считает, что перспективы на местных выборах, ведущего и шоумена Сергея Притулы переоценены.

"Не в его (Сергея Притулы - ред.) пользу выглядит контекст его электорального поля, на котором густо и часто засевали тезис, что управлять нужны не артисты и шоумены, а профессионалы", - пишет Воля.