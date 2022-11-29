Канада вызвала российского посла «на ковер» через посты в сети с разжиганием ненависти

"Неудивительно, что россияне снова избрали пропаганду ненависти. Мы абсолютно не можем мириться с этой риторикой... Это атака на канадские ценности принятия и терпимости", - цитирует Жоли пресс-служба ее офиса.

Отмечается, что глава МИД Канады уже в третий раз вызывает российского посла Олега Степанова.

На прошлой неделе в России приняли закон, расширяющий запрет "пропаганды ЛГБТ". Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая сама является представительницей ЛГБТ-сообщества, раскритиковала российское законодательство в Twitter, назвав его "гомофобной пропагандой" и "посягательством на права человека".

Российское посольство ответило резкой критикой, изложив серию твитов, обвиняющих правительство Канады во вмешательстве в дела России, один из которых был адресован лично Сент-Онжу.

Так, посольство опубликовало фотографию покойной российской императорской семьи Романовых с сообщением: "Мадам, при всем уважении к вашему мнению, не могли бы вы исследовать и объяснить, как вы оказались в этом мире?"

В других недавних твитах русского посольства была фотография перечеркнутого флага ЛГБТ и подписью: "Все дело в семье. Семья – это мужчина, женщина и дети».

На еще одном опубликованы изображения Адама и Евы с подписью: "И да, есть только два пола/гендера - мужчина и женщина".