Канада выделит миллионы долларов финансовой помощи Украине

Канада стала еще одной страной, которая готова помогать Украине не только словами, но и деньгами.

Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил: “Россия хочет дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот заем поможет поддержать экономическую устойчивость Украины. Это является одной из главных вещей, которых украинское правительство просит от Канады”.

Экономическая помощь не менее важна, чем военная, на фоне угроз Российской Федерации ввести войска в Украину. Кроме того, в Канаде осуждают действия РФ и подчеркивают готовность присоединиться к санкциям в случае возможной эскалации конфликта.

Запад всецело поддерживает нашу страну в противостоянии против России. Действия Кремля несут угрозу безопасности коллективному Западу, а Украина является тем рубежом, после которого Путин начнет экспансию в страны восточной Европы и продолжит угрожать странам НАТО. По сути, Канада и другие страны инвестируют в собственную безопасность, предоставляя подобные займы нашей стране.