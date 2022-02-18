Какова роль Путина в подогревании межрассовых выступлений в Америке

Иностранный корреспондент The Guardian Люк Хардинг, хорошо знакомый с методами работы российского аппарата власти, рассказал о роли президента РФ Владимира Путина в подогревании межрассовых выступлений в Америке.

Еще в 2017–2018 годах в своей книге Shadow State он написал о том, что представители пригожинского Internet Research Agency обсуждали возможность провокации афроамериканцев на межрасовые конфликты. Выразилось ли, позже это в Black Life Matters движении? Люк Хардинг поделился своим мнением по этому вопросу.

– Нам не стоит воспринимать Путина как некоего всезнающего "злого гения", который сидит где-нибудь в своем бункере перед панелью управления с мигающими красными лампочками, а затем просто нажимает определенную кнопку, и в этот момент что-то происходит в Киеве. Или в Лондоне, Вашингтоне и так далее.

Это не так. Путин – это классический кагэбэшный авантюрист, приспособленец, который поступает по принципу "а давайте вот так попробуем и посмотрим, что выйдет". В этом он всего лишь следует традиционным методам КГБ – разнюхать обстановку и выявить уязвимости, которые существуют в других обществах, других странах, чтобы затем воспользоваться ими.

Поэтому Путин сам не разжигает огонь – он просто незаметно подкрадывается и подливает в него масло.

Это именно то, что мы наблюдали в Америке с движением Black Lives Matter. Эти радикальные трения существуют у них независимо от Путина, но чего он старается добиться – это создать состояние "холодной" гражданской войны в Америке – этнического, политического противостояния и так далее, – чтобы усугубить уже существующие проблемы.

Надо сказать, что Дональд Трамп в данном случае выступает его сообщником, но в ранге подмастерья, потому что Владимир Путин настолько преуспел в разжигании пламени противостояния, что уже может спокойно наблюдать результаты своей разрушительной деятельности со стороны.