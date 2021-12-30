Какой из сценариев сработает в Беларуси

18:03 18 Август Киев, Украина

Игар Тишкевич, эксперт программы «Международная и внутренняя политика» считает, что события в Беларуси будут разворачиваться по одному из трех базовых сценариев и любой из них приведет к перевыборам.

«Вопрос в том, что есть несколько вариантов, несколько сценариев, которые разыгрывает Лукашенко . Предложение Лукашенко по Конституции и перевыборам – это фактически старая схема, прорабатывалась им еще с начала 2019 года. Эта схема уже была готова в начале 2020 года. Фактически Лукашенко уже готовил для себя транзит или по казахскому, или по иранскому сценарию. Даже если мы посмотрим на ход агитационной кампании, группы Цепкало и Бабарико проводили практически собственную кампанию, которая не была рассчитана на выборы 2020 года. Она проводилась для того, чтобы создать условия для возникновения политической партии. Поэтому есть три базовых сценария, по которым могут развиваться события. Первый: протесты выдыхаются или их подавляют и в таком случае еще на два года ситуация остается. Второй: это предложение Лукашенко по Конституции и перевыборам удачно продается оппозиции и ключевым западным игрокам и в таком формате перевыборы проходят в 2021 году. Вариант третий, наименее вероятный: к сожалению, это когда улица заставит пойти Лукашенко в отставку», – прокомментировал Игар Тишкевич.

Эксперт пояснил, что при любом базовом сценарии перевыборы состоятся.



При этом он предположил, что в ЕС готовы пойти на компромисс с белорусскими властями, так как персональные санкции, которые вводятся, имеют формализованный характер.

«Если мы посмотрим на персональные санкции, то это запрет на въезд и арест имущества на территории ЕС. С точки зрения логики среднестатистический командир роты ОМОН имеет виллу в Испании? Будет ли ему больно от этих санкций? В ЕС это понимают и наиболее мощные санкции, которые больно бы ударили по экономической ситуации в стране, пока не согласовывают. Часть в ЕС считает, что отталкивание Беларуси от сотрудничества с Евросоюзом бросает Беларусь в объятия Российской Федерации. Но есть и еще один фактор: внутренние проблемы мешают согласовать единую позицию. Это очень ярко проиллюстрировано последним заседанием министров иностранных дел ЕС, когда не было единого общего стейтмента по Беларуси из-за того, что Греция его заблокировала. И это произошло не из-за какой-то любви к Лукашенко, а поскольку Германия поддержала Грецию в ее спорах с Турцией», – пояснил эксперт.

Тишкевич отметил, что ЕС готов говорить с белорусскими властями и искать компромиссы, однако на ситуацию также будет влиять позиция США и РФ.

В то же время, по мнению специалиста, протесты будут продолжаться и потенциал еще остается.

«Протесты будут продолжаться недели две. Массовых задержаний в ближайшие два-три дня не будет. Это уже зависит от консультаций между США и РФ, что проходили вчера, будет ли очередной тур, а также – от консультаций между США и Китаем, что также проходят в рабочем порядке, поэтому в ближайшие несколько дней будет относительно спокойно», – сказал он.

Подытоживая, эксперт подчеркнул, что одновременно Лукашенко продолжает использовать Россию для шантажа ЕС.