Какое будущее у Нормандского формата

Украина, Франция и Германия готовы провести встречу Нормандского формата, однако Россия постоянно находит отговорки. Это связано с тем, что политики РФ “не видят предложений”. Несмотря на заявления официальных лиц Кремля, предложения по урегулированию конфликта на Донбассе есть, однако они не соответствуют ожиданиям Путина: отмена санкций, обвинение Украины в войне, признание, так называемой администрации, так называемых, ДНР и ЛНР и т.д.

Впрочем, в России заявили, что Путин готов к участию в Нормандском формате, однако не раньше, чем весной, а именно в марте. Дело в том, что весной должны состояться президентские выборы во Франции и есть вероятность, что президентом может стать пророссийский кандидат. Также, зима, с учетом энергетического кризиса, может нанести свой отпечаток на решения принимаемые Германией и Францией.

Путин продолжает свою выжидательную стратегию, параллельно дестабилизируя обстановку в ЕС. Впрочем, Нормандский формат сам по себе является чем-то затянутым в решении первостепенной задачи для Украины. Пока на Донбассе гибнуть люди, Путин отказывается признавать свою вину и перемещает свои войска с места на место, не давая забыть о своем присутствии.

Следует предпринимать более весомые меры по устранению угрозы на Востоке Украины. Привлечение России к ответственности без идейно, в том варианте встреч, которые есть на данный момент.